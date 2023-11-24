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AI初創租城東誌 租53萬 6年跌12%

【明報專訊】商廈市場租務稍回升，惟租金仍處於低水。資料顯示，觀塘巧明街100號甲廈城東誌第2座，即友邦九龍大廈，其中31樓全層在本月中，獲初創AI公司Apoidea Group Operations Limited以月租近53萬元承租，據悉全層面積約2萬方呎，折合呎租近27元。翻查資料，該樓層2017年曾以月租約60萬元租予英國大型超市集團Tesco，即最新租金較6年前低約12%。

深水埗舖900萬沽 10年蝕14%

另有投資者沽貨損手離場，資料顯示，深水埗欽州街72號廣興閣2樓商舖，對面為長沙灣政府合署，商舖面積1651方呎，本月初以900萬元連租約易手，呎價5451元。原業主為資深投資者李耀華透過富確有限公司持有，於2013年3月以1050萬元購入，持貨逾10年，帳面蝕讓150萬元或14%。翻查資料，李氏近年低調地沽出不同商舖，去年9月沽出將軍澳寶盈花園地下S2C號舖，面積約402方呎，成交價1218萬元易手，呎價3.03萬元。資料顯示，李氏早在2001年11月以逾1.11億元購入該商場部分單位。

羅守輝等放售紅磡舖 意向價898萬

此外，另一資深商舖投資者、裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝或有關人士，持有的紅磡必嘉街18號嘉麗閣地下1號舖，最新委託利嘉閣（工商舖）放售，面積776方呎，業主意向價898萬元，呎價11,572元。利嘉閣（工商舖）地產聯席董事許建方稱，該商舖鄰近大型重建項目，料吸引投資者入市。

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