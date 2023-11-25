CCL按周跌1.46% 逾3個月最大跌幅

最新公布的CCL，具體反映10月30日至11月5日、即《施政報告》公布減辣後第1周的中原城市領先指數CCL，指數最新報151.7點，按周跌1.46%，跌幅為14周、即逾3個月以來最大，並屬347周、即逾6年半新低，重返2017年3月底水平。

較今年高位跌近一成

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於政府未有完全撤辣，利率亦持續高企，買家入市仍謹慎，二手以低價為主，整體樓價續向下。她補充，新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST第1期首批280伙低價開售，對二手樓價的影響將於下月中旬公布的CCL才開始反映。不過她認為，新盤低開，相信短期二手樓價持續受壓，CCL距離第四季目標148點，現時只差3.7點或2.44%。

事實上，2023年至今CCL暫跌3.23%，指數比今年4月168.40點高位累跌9.92%，亦較去年12月156.37點低位跌2.99%。至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass最新報152.04點，按周跌1.43%；CCL（中小型單位）報150.71點，按周跌1.5%。CCL Mass、CCL（中小型單位）單周跌幅同為14周以來最大，指數齊屬逾6年半新低，同樣重返2017年3月中時水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報156.65點，按周跌1.24%，連跌11周共6.93%，指數屬近6年半新低，重返2017年5月底時水平。