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潤發倉批建6幢住宅 樓面162萬呎

【明報專訊】屋宇署今年9月共批出19份建築圖則，包括11項住宅及商住發展、5項商業發展、一項工廠及工業發展，以及兩項社區服務發展。資料顯示，今年9月份未有任何私宅項目動工，是連續兩個月「零動工」之餘，第三季私宅動工量僅51伙，更錄得有紀錄以來的季度新低，反映發展商似有放慢發展步伐。

上季僅51伙動工 有紀錄新低

較大型的獲批項目要數到由華潤集團及華潤置地（海外），今年初以逾137億元完成換地協議的長沙灣潤發倉庫，獲准建6幢38至41層高的住宅大廈連會所設施，另設長者日間護理中心等社福設施，總樓面161.85萬方呎。

另有兩個官地項目亦獲批圖則，包括嘉華（0173）去年7月以5.51億元、每方呎樓面地價12,820元中標西營盤醫院道住宅官地，獲准建1幢27層高住宅大廈，總樓面4.3萬方呎；至於太古地產（1972）去年6月以逾19.62億元、每方呎樓面地價16,888元投得灣仔皇后大道東269號住宅地，獲批建1幢28層高商住大廈，總樓面11.62萬方呎。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，據屋宇署料顯示，今年9月份未有任何私宅項目動工，是連續兩個月「零動工」，亦是有紀錄以來第10次「零動工」。今年首3季累積動工量僅7586伙，較去年同期的8008伙減5.3%，為3年同期最少；單一季度計算，今年第三季私宅動工量僅51伙，按季大減99%，創下有紀錄以來的季度新低。

今年首9個月落成量僅逾萬伙

另外，美聯首席分析師劉嘉輝指出，9月份私人住宅落成量錄2309伙，較8月僅97伙大幅回升約22.8倍；今年首9個月落成量共10,090伙，比起去年同期16,597伙大跌約39.2%，是差估署預測今年全年19,953伙的約一半，即今年第四季需要超過9800伙單位落成才達標，按此估計，料今年落成量難以達標。

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