YOHO WEST收萬票 超額逾21倍 本月新盤成交料600宗 升近七成

明報記者 管龍欣

YOHO WEST第1期自上周三開放設於南昌站V WALK的示範單位後，參觀人潮絡繹不絕，新地上周五晚突擊以折實均呎1.16萬元加推163伙，令項目已開價單位增加至443伙，佔項目單位總數1393伙的32%。

雷霆：5日累錄逾3萬人次睇樓

新地副董事總經理雷霆表示，項目日內將發出首張銷售安排，而過去5日累計錄得超過3萬人次參觀示範單位。據了解，YOHO WEST第1期過去4日來，累收約1萬張入票，超額認購逾21倍。

可留意是，周末兩日一手成交雖未算熾熱，但豪宅持續具承接力；嘉里（0683）已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，最新以2.45億元招標售出一伙分層大宅，成交價料創今年九龍豪宅分層新高，單位為第3座5樓B室，實用4557方呎4房4套間隔，成交價2.45億元，實呎53,763元。成交紀錄冊顯示，買家採360天成交期、連兩個停車位認購權及提早佔用優惠。

嘉里兩盤周末售17伙 吸金5.4億

此外，嘉里同系早前更新價單、變相減價的黃竹坑港島南岸揚海，周末亦售出16伙，吸金2.92億元。連同緹外，嘉里系兩盤周末兩日售出17伙，吸金近5.4億元。

同時，中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓維港1號亦連售3伙，吸金逾3522萬元，其中第1A座2樓H室，實用643方呎3房間隔，成交價1195.1萬元，實呎1.85萬元；另2B座29樓G室，實用536方呎兩房間隔，以1106.2萬元成交，實呎2.06萬元。

維港1號連錄境外專才入市成交

市場消息指出，上述兩宗成交的買家同為境外專才，料受惠新政策，估計可節省稅款分別約314萬及290萬元。維港1號本月至今累售約24伙，吸金總額估計約2.79億元。

信置（0083）樓盤銷售表現亦不俗，西南九龍長沙灣維港滙II及將軍澳日出康城凱柏峰III過去兩日累售5伙，吸金總額近4950萬元。

利嘉閣總裁廖偉強表示，由於YOHO WEST很大機會未能趕及於本月展開首輪銷售，預計本月全月成交最終只穩步升至600宗水平，但相對10月全月錄約360宗，按月仍回升約240宗或67%。

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