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兩九龍新盤下月登場 共涉百伙

【明報專訊】2023年即將踏入最後一個月，新盤市場聚焦新地（0016）即將開展首輪銷售的天水圍YOHO WEST第1期之際，業界人士指出，由於下月將是聖誕節及大除夕，節日氣氛濃厚，相信不少大型全新樓盤均會留待2024年始登場；綜合市場資訊，12月有機會登場的全新盤，為兩個同位處九龍區、由中小型地產商發展的單幢項目，涉單位總數100伙，主打中小型單位。

旺角Elize PARK料下月初開示位

下月有機會登場的全新樓盤，包括樂風集團在本港首個住宅發展、樓花期長約7個月的旺角Elize PARK，估計最快12月初會上載樓書，及後開放兩個示範單位，並隨即展開銷售；發展商之前已預告，Elize PARK的展銷廳和示範單位，設於佐敦莊士倫敦廣場。

土瓜灣城軒最快明開價

Elize PARK總共提供52伙，其中1房戶佔15伙，實用介乎240至245方呎；兩房戶佔28伙，實用由325至345方呎；另設特色單位9伙，實用220至440方呎。物業地下至2樓設商舖，樓花期長約7個月，關鍵日期為2024年中。

至於老牌發展商裕泰興，旗下已屆現樓的土瓜灣城軒，日前已開放示範單位予公眾參觀，最快明天公布首張價單，料涉及30個單位，預計12月初開展首輪銷售。城軒同為單幢式項目，全盤48伙、一層兩伙，戶型包括兩房及3房1套戶，標準分層戶包括實用510方呎A單位，B單位實用則為708方呎。

城軒另設有實用面積一樣的33樓A、B室連天台特色戶，分別附連386及414方呎天台，住戶停車位僅6個。

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