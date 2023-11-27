投資者1828萬沽柏傲山 料蝕12%

資料顯示，譚伯榮2014年10月斥資2027.3萬元一手購入相關物業，持貨逾9年，帳面已經要蝕約199.3萬元或9.8%，而當時入市需付樓價8.5%雙倍印花稅，再計及發展商當時提供90%雙倍印花稅回贈，以及不用二按的10萬元現金回贈，料連使費有機會實蝕約235萬元或12%離場。

沽同屋苑3伙全蝕 料損手近650萬

翻查資料，譚伯榮今年先後沽出多項豪宅物業，連同上述單位在內，今年已經累積沽出3個柏傲山單位，惟全屬蝕讓個案；分別在今年4月，以1692.8萬元沽出第5座高層D室兩房，以及在6月以4200萬元沽出第5座頂層4房特色戶。

綜合上述3宗成交，譚伯榮今年沽出柏傲山3伙共套現7720.8萬元，合共實蝕約647.6萬元。

賣貝沙灣海景5房帳賺兩倍

除柏傲山以外，譚伯榮亦有沽售手持的其他豪宅物業和車位，當中亦不乏賺錢個案；如早前曾透過公司股權轉讓（即賣殼）形式，以接近1.3億元作價，沽售南區指標豪宅薄扶林貝沙灣4期南灣第3座高層B室單位，實用3098方呎，屬全層特色大戶，5房連套房望全海景、實呎約4.2萬元；譚伯榮或有關人士，早於2004年透過公司名義以4082萬元購入，持貨19年，帳面勁賺約8918萬元，物業期內升值逾兩倍。

另外，譚伯榮今年7月，亦曾以1500萬元沽出跑馬地山村道山景閣10個車位，即平均每個150萬元；較1996年購入價630萬元，高出870萬元或近1.4倍。