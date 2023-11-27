moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

投資者1828萬沽柏傲山 料蝕12%

【明報專訊】經濟及樓市前景仍然未明朗，市場不乏資深投資者減磅沽售物業；在本港持有多個豪宅物業的投資者譚伯榮，最新蝕沽港島天后柏傲山單位；資料顯示，由譚伯榮個人持有的柏傲山第5座高層C室，屬於實用717方呎、兩房連套房及多用途室間隔，上月底以約1828萬元易手，折合實呎25,495元。

資料顯示，譚伯榮2014年10月斥資2027.3萬元一手購入相關物業，持貨逾9年，帳面已經要蝕約199.3萬元或9.8%，而當時入市需付樓價8.5%雙倍印花稅，再計及發展商當時提供90%雙倍印花稅回贈，以及不用二按的10萬元現金回贈，料連使費有機會實蝕約235萬元或12%離場。

沽同屋苑3伙全蝕 料損手近650萬

翻查資料，譚伯榮今年先後沽出多項豪宅物業，連同上述單位在內，今年已經累積沽出3個柏傲山單位，惟全屬蝕讓個案；分別在今年4月，以1692.8萬元沽出第5座高層D室兩房，以及在6月以4200萬元沽出第5座頂層4房特色戶。

綜合上述3宗成交，譚伯榮今年沽出柏傲山3伙共套現7720.8萬元，合共實蝕約647.6萬元。

賣貝沙灣海景5房帳賺兩倍

除柏傲山以外，譚伯榮亦有沽售手持的其他豪宅物業和車位，當中亦不乏賺錢個案；如早前曾透過公司股權轉讓（即賣殼）形式，以接近1.3億元作價，沽售南區指標豪宅薄扶林貝沙灣4期南灣第3座高層B室單位，實用3098方呎，屬全層特色大戶，5房連套房望全海景、實呎約4.2萬元；譚伯榮或有關人士，早於2004年透過公司名義以4082萬元購入，持貨19年，帳面勁賺約8918萬元，物業期內升值逾兩倍。

另外，譚伯榮今年7月，亦曾以1500萬元沽出跑馬地山村道山景閣10個車位，即平均每個150萬元；較1996年購入價630萬元，高出870萬元或近1.4倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款