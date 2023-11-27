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盛滙830萬沽深水埗舖 呎價2萬 1年帳賺36%

【明報專訊】經濟復常下，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，基金新沽出深水埗欽州街11A號舖，舖位面向醫局街，建築面積410呎，原叫價1280萬元，減價450萬元或35%後，以830萬元售出、呎價逾2萬元；以去年9月購入價613.2萬元計，帳面賺逾216萬元或36%。

李續稱，今年基金已購入31間街舖涉3.87億元；同時沽出16間街舖，涉資2.21億元；他認為今年舖位售價平穩，料升約5%，核心區表現會較佳，料升5%至10%；租金表現方面，民生舖升約5%至10%，核心區租值回升約10%至15%。

四大核心區口罩店減至16間

另今年開始經濟復常和通關，市面不少口罩店退場；美聯工商舖研究部綜合市場資訊顯示，四大核心購物區即中環、旺角、銅鑼灣和尖沙嘴，實體口罩商戶數目由今年首季錄約42間，淨減少26間或62%，至第3季只約16間，其中有18間商舖在口罩商戶撤出後，錄得其他行業租戶進駐。

藥坊18萬租奶路臣街舖 呎租300元

美聯旺舖董事梁國文稱，隨社會復常後，口罩商戶逐步退場，但對內地旅客而言，本港醫藥產品仍具吸引力，不少藥房重新進駐市場；例如旺角奶路臣街一個地舖，舖位原由藥房承租，疫情爆發後店舖由口罩店進駐，現時店舖重新再由另一藥坊以月租約18萬元租用，以舖位建築面積約600方呎計，呎租約300元。其他取代口罩商戶的租客，包括手機零件供應商、衣服店、鐘表店及找換店；較矚目租賃包括有內地鐘表商，以月租約40萬元，租用尖沙嘴海防道一個約1000方呎舖位，呎租約400元，與先前口罩店月租15萬元相比增加1.7倍。

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