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啟德大廈近百億重建項目擬下季推 涉807伙 發展商稱新世界為項目顧問

【明報專訊】近月市場有多個市區重建項目推出，上世紀中在港靠製衣起家的王新興集團，將於明年首季推出集團在港首個住宅樓盤，即九龍灣前啟德大廈重建項目。王新興集團董事總經理王惠貞指出，集團把發展商廈的建築標準引入啟德大廈項目，連同收購價等，總投資額高近100億元，集團未來仍會積極進行收購，甚至積極研究競投官地項目。

明報記者

上述啟德大廈重建項目位於觀塘道53至55A號，即觀塘道兒童遊樂場及聖若瑟英文小學之間，王惠貞昨指出，項目料短期獲批預售，並會公布命名，最快明年首季推售，並委託新世界（0017）出任項目銷售及市場推廣顧問，且負責項目物業管理，而新世界營業及市務部總監黃浩賢昨日亦有出席樓盤活動。

涉52萬呎樓面 2025年5月落成

王惠貞表示，該盤由兩座住宅及基座商場組成，涉及逾52萬方呎樓面，當中住宅部分佔逾46萬方呎，而商場部分則佔逾5萬方呎，預計2025年5月落成，連同收購、補地價等，整個樓盤總投資額近100億元。她又稱，集團在內地持有商業項目，包括廣州萬菱廣場及萬菱匯，今次興建啟德大廈項目，亦會把發展商廈的建築標準引入，提高交樓質素，雖然建築費較一般住宅項目高，但她認為「省靚招牌」仍是值得。

王惠貞續指出，樓盤共提供807個單位，主打的兩房單位佔超過半數，實用面積約400至500方呎，另設有開放式、一房、三房及四房，當中開放式及一房共佔近兩成單位。她表示，疫情過後，市民對住屋環境有一定需求，故集團亦不會興建太細面積單位，且會因應需求，在會所加入會議室等設施，方便住戶有在家工作的需要。

積極研競投官地項目

至於商場部分，王惠貞計劃會保留作長線收租。事實上，雖然王新興集團在港屬新晉發展商，但集團旗下三大業務中，除起家生意製衣業外，旗下負責餐飲的Global Link，有超過10個餐廳品牌，分店接近40家，較平民化的春水堂、鮨孝外，亦有米芝蓮三星餐廳Ta Vie旅、位於四季酒店的米芝蓮一星餐廳Sushi Saito鮨．齋藤等。王惠貞補充，現時旗下地產項目佔公司生意比重已逾一半，並積極進行收購，包括部分新界農地及市區舊樓，甚至積極研究投標官地項目。對於未來樓市，王惠貞認為，市場有一定購買力，加上政府減辣，積極吸納專才，估計長遠樓市向好。

另值得一提，王惠貞打理家族生意王新興集團外，亦有多項公職，2009年獲委任為太平紳士，2021年獲頒授金紫荊星章，她目前為全國政協委員、全國政協提案委員會副主任、香港友好協進會發展基金主席團主席等。

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