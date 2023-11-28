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海茵加推36伙餘貨 新增8%現金回贈

【明報專訊】綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累錄約520宗，其中多個新盤更新價單，並新增優惠變相減價的作促銷。九建（0034）旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，昨日更新全數價單，發展商稱全數涉及36伙，更新價單為個別付款辦法新增直減折扣、彈性成交期及現金回贈，以便搶奪市場購買力。

海茵莊園價單新增直減折扣同為2%的360天現金即供，以及360日「先住後付」計劃，其中指定單位21%至25%額外折扣不變，最高折扣維持27%；而360日「先住後付」辦法則從以往需於180日內分段繳付共15%樓價，改成30日內累繳10%；若買家選擇現金即供付款辦法，並提早於90日完成交易，可獲成交額8%現金回贈。

另銷售如箭在弦、新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站新盤YOHO WEST第1期，最快今日加推及上載銷售安排，料本周末開售。新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日料收逾1萬票，以兩張價單443伙計，超額認購約22倍。至於南昌站V WALK展銷廳，上周三對外開放以來，暫錄超過3萬參觀人次，其中新界區佔七成，九龍區佔兩成，港島區佔一成。

YOHO WEST最快今日加推

至於同樣更改價單變相減價、嘉里（0683）牽頭發展的黃竹坑港島南岸揚海，以及中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港1號，促銷策略奏效，前者上周六至昨日共累售17伙、估計吸金約3.3億元，最新售出的第1A座16樓B室、實用面積934方呎3房連儲物室間隔，成交價3687.5萬元、實呎39,481元。維港1號則於昨日再連沽兩伙，吸金1656萬元，售出單位包括2A座6樓C室，實用面積440方呎兩房（開放式廚房）間隔，成交價819.5萬元、實呎18,625元；同座12樓C室，同為實用面積440方呎兩房（開放式廚房）間隔，以836.9萬元售出、實呎19,020元。維港1號本月至今累售約26伙，吸金總額撲3億元。

維港1號連沽兩伙 吸金1656萬

個別發展商仍積極推售新盤餘貨，鼎珮旗下長沙灣現樓睿峰，銷情持續；鼎珮董事總經理陳玉成表示，項目自今年2月重啟銷售至今累售129伙、吸金近15億元，而全盤則累售318伙，套現近33億元。

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