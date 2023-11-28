moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

凱施餅店海光苑銀主舖5380萬沽

【明報專訊】曾經持有多個舖位的凱施餅店，財困後多個物業淪為銀主盤或蝕讓出售，最新售出的鰂魚涌海光苑一個銀主舖，成交價5380萬元，較13年前購入價僅高約8%，物業最新由資深投資者馮國保及相關人士購入。

上述成交舖位為鰂魚涌海光街13至15號海光苑5及6D號舖，面積約1400方呎，原由凱施食品於2010年以4980萬元購入，惟近年凱施食品多次把該舖加按，更獲財務公司提供4000萬元按揭貸款，最終於早前淪為銀主盤，叫價7700萬元放售，並於上月底減價2320萬元或30%，以5380萬元售出，呎價3.84萬元，較凱施食品當年購入價僅高400萬元或8%。

上述物業現由7-11便利店以月租25萬元租用，新買家料享逾5.6厘租金回報，而新買家以綜建（香港）有限公司（ENPACK（HONG KONG）LIMITED）作登記，公司董事包括資深投資者馮國保等。

資本中心銀主盤1.46億沽 呎價萬元

另資料顯示，原由內房天譽置業（0059）持有的灣仔資本中心14樓全層銀主盤，面積約1.45萬方呎，最新以約1.4588億元售出，呎價僅約1萬元，資料顯示，天譽置業早於2012年底以約2.15億元購入上述物業，現成交價較11年前貶值6912萬元或32%。買家以新時代集團（中國）有限公司（NEW ERA GEOUP（CHINA）LIMITED）作登記，公司董事向子璇（XIANG AMANDA），料為「中國創新投資公司」主席向心之相關人士。

值得一提，聯合出版集團9月底曾以近2.4億元購入同廈23樓全層，物業面積15,727方呎，呎價15,260元，即現時14樓銀主盤呎價較1個多月前同廈低約34%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款