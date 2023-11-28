仲量聯行：尖沙嘴甲廈空置率跌至9.5%

上月整體商廈淨吸納15萬呎

港島區方面，中環、港島東的空置率均微升0.2個百分點，分別升至9.8%及13.3%；另灣仔及銅鑼灣則略跌0.3個百分點至9.8%。仲量聯行九龍商業部主管鄧思勤表示，上月整體寫字樓市場持續錄得淨吸納量，涉15.25萬方呎。由於物色價格較相宜及市場對優質辦公室的需求趨增，九龍區寫字樓空置率改善明顯。

以九龍東為例，該區物業的選擇類型較多元化，亦有較多優質商廈，為物色大型辦公室的租戶另一熱門選擇；近期錄得的較矚目租賃成交個案，包括運動品牌Puma承租啟德AIRSIDE寫字樓，涉建築面積約3.75萬方呎。

租金方面，仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如表示，10月整體市場租金按月下跌0.5%。各主要分區市場中，中環與灣仔及銅鑼灣租金，分別下跌0.2%和1%，而九龍東租金繼續企穩。