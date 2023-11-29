moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

官方租金指數連升9月 重返疫前 累升逾7% 近5年來最長升浪

【明報專訊】在高息等負面因素影響下，今年樓市自年中以來持續調整，但政府積極吸納內地及海外人才，加上不少回流客，以及業主沽樓後轉租下，帶動今年租務市場大旺。據差餉物業估價署最新資料，本港整體私樓租金指數最新報186.3點，指數已連升9個月，不但超過2020年1月爆疫時的185.5點，更直逼2019年12月189.7點水平，創近4年新高。此外，有關指數亦追平對上的2018年連升9個月紀錄，期內累升達7.32%，更已超越2018年5.56%的升幅。業界人士預計，今年餘下時間租金仍將保持平穩，明年仍會繼續平穩上升。

差估署最新公布，10月租金指數按月升約0.32%，升幅雖已收窄，單月升幅亦為今次升浪中最細，但已連升9個月，追平2018年2月至10月連升9個月的紀錄，而期內升幅則已超過2018年，今輪租金指數升幅已達7.32%，而2018年2月至10月，升幅則為5.56%。

大單位9個月累升8.1%跑贏大市

近年最長及升幅最大的紀錄，則為2016年12月至2017年12月，當時租金指數連升13個月，由172點升至187.5點，累升9.01%。值得一提，對上兩次升浪，屬樓市旺勢，當時租金及樓價同步上升，如2016年12月至2017年12月，租金升逾9%，同期售價指數更上升14.74%，而2018年2月至10月，租金指數上升5.56%，同期售價指數則升5.67%。不過，過去9個月租售指數卻背馳，售價指數更累跌5%。

罕有與售價指數背馳

各類型單位租金指數均向上，其中實用1076方呎以下的A、B及C類中小型單位，租金指數報189.8點，按月升0.32%。至於1076方呎或以上大型單位，10月份租金指數148.7點，按月升幅0.75%勝大市。過去9個月升浪中，實用431方呎或以下A類細單位，租金累升7.89%；實用1723方呎或以上E類大單位，租金指數則累升8.1%。

業界料全年升8% 明年再升5%

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府推出「高才通」計劃，令勞動人口及高收入人士數目回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，相信今年餘下時間的住宅租金走勢保持平穩，預計今年租金上升約8%，明年仍會平穩向上，並再升5%。

明報記者

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款