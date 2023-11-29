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私宅售價指數連跌6個月 累跌逾9%

【明報專訊】政府上月底公布減辣前，樓價指數持續下跌，據差估署最新數據顯示，10月全港私宅售價指數報321.4點，已連跌6個月共9.26%，為2017年3月、即逾6年半以來新低，並令今年首10個月整體樓價錄得約3.97%跌幅。雖然指數未反映減辣因素，但有業內人士認為，減辣效應對樓價只屬曇花一現，料全年樓價將跌約7%。

指數未反映減辣因素

差估署最新公布，10月全港私人住宅樓價指數報321.4點，為2017年3月錄得321.2點後，逾6年半以來最低。最新數字按月下跌2.16%，參考近月數據，有關指數已連跌6個月，累跌9.26%，最近3個月每個月均跌逾2%。

較兩年前高位跌近兩成

隨着近月指數持續下跌，年初通關利好因素已被抵消，該指數首10個月累跌3.97%，若與2021年9月歷史高位398.1相比，則反覆下挫19.27%。另若以面積劃分，實用1076方呎或以下A、B及C類中小型單位售價指數則報322.7點，按月跌2.15%，按年跌8.3%；1076方呎以上D及E類大型單位，售價指數286.9點，按月跌1.95%，按年跌6.9%。

業界籲財政預算案再減辣

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，8至10月連續3個月樓價均挫逾2%，跌勢明顯轉急，樓市辣招應當再作檢討，以防樓價崩潰令市場氣氛惡化及拖累整體經濟，而減辣效應對樓價支持只屬曇花一現的作用，料11月有關指數跌幅只能略為收窄，但料仍跌約1.8%，在新盤存量較多下，估計發展商將續採「先求量後求價」的開盤策略，二手業主繼續捱打，且以低價賣樓，估計本季樓價跌幅料達5%，全年樓價料挫7%，將較2021年9月的歷史高位累挫近22%，即當年若以八成按揭入市的業主有可能墮入負資產行列。他又稱，港府如不盡快檢討及再修訂撤辣方案，恐樓價跌勢將延長至明年首季，為防樓價急跌帶來更多負資產，當局應慎重考慮提早在明年預算案再減辣，以挽回市民入市信心。

[香港地產]

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