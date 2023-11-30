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壽臣山南天第示範屋首曝光

【明報專訊】東立地產持有、位於南區壽臣山道西11A號的洋房項目南天第，昨日開放連裝修的2號屋示範屋予傳媒參觀。該洋房實用面積4004方呎，3房3套間隔，連私人停車場、天台花園，大廳花園及泳池，1樓為寢區、家庭廳及開放式工作區，2樓為全層主人套房。是次由LIMBONSAI Lifestyle與COLOURLIVING合作設計，計師將藝術融入生活的概念帶到家居中，特別強調藝術與色彩的交融。

爪哇控股（0251）呂氏家族2017年以4.5億元購入項目屋地，每呎樓面地價45,090元，其後重建。翻查資料，東立地產為爪哇控股分拆出來的私人地產及投資集團。項目早於2021年7月公布售樓說明書，提供3幢3層高住宅連停車庫的獨立別墅，實用面積由4019至5144方呎。

尚悅‧天城洋房買家料遭殺訂284萬

綜合市場資訊，本月至今主要新盤累錄近25宗取消交易或撻訂，其中恒地（0012）元朗尚悅‧天城，錄2021年3月開售以來首宗撻訂，實用1825方呎的1號屋、連420方呎天台，2021年3月成交價2839.2萬元，實呎1.55萬元，成交紀錄冊顯示交易已終止，估計買家撻大訂，料遭沒收10%約284萬元訂金。

YOHO WEST一周收1.5萬票 超額42倍

新盤銷售方面，新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站YOHO WEST第1期，將於今日截票，市場消息稱，項目7日來累收約1.5萬個意向登記，以周六首輪開售350伙計，超額約42倍。

另麗展（0488）、市建局合作的觀塘Bal Residence獲批入伙紙，對外開放26樓全層7個現樓示範單位，包括4個連裝修家具單位、3個交樓標準單位，連裝修家具單位為26樓A至D室，以「影遊列國」、「童趣天地」、「影音世界」及「鐘錶之家」為主題，全屬1房戶。麗展高級副總裁潘銳民表示，項目新近連沽3伙、套現約1500萬元

[香港地產]

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