壽臣山南天第示範屋首曝光

【明報專訊】東立地產持有、位於南區壽臣山道西11A號的洋房項目南天第，昨日開放連裝修的2號屋示範屋予傳媒參觀。該洋房實用面積4004方呎，3房3套間隔，連私人停車場、天台花園，大廳花園及泳池，1樓為寢區、家庭廳及開放式工作區，2樓為全層主人套房。是次由LIMBONSAI Lifestyle與COLOURLIVING合作設計，計師將藝術融入生活的概念帶到家居中，特別強調藝術與色彩的交融。