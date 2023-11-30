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麗城花園連錄兩蝕讓 業主3年實蝕兩成

【明報專訊】雖然港府減辣逾一個月，但經濟前景仍未明朗，二手市場續錄蝕讓成交。中原高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣麗城花園本月至今暫錄約6宗成交，當中兩宗屬蝕讓，其中2期第1座中層E室，實用668方呎，3房1套間隔，原業主減價28萬元或4%後，以630萬元沽出、實呎9431元。原業主2020年11月745萬元購入，帳面蝕115萬元，若連使費計料實蝕約156萬元或21%。

雲滙兩房620萬沽 業主微蝕離場

余續稱，麗城花園另一宗蝕讓為2期第5座高層F室，實用572方呎，3房間隔，以582萬元沽出、實呎10,175元。原業主2020年4月670萬元購入，帳面蝕88萬元，若使費計料實蝕約126萬元或19%。此外，屢錄蝕讓的大埔白石角雲滙再錄蝕讓買賣，中原資深區域營業經理賴思沛表示，雲滙第3座中層實用442方呎兩房戶，原業主累減60萬元或9%後，以620萬元沽出、實呎14,027元。原業主2019年中以約812萬元一手購入，帳面蝕約192萬元，若扣除購入時所獲回贈，估計實蝕約16萬元或約2%。

柏傲山3房6.5萬租出 呎租57元

九龍站天璽近日連錄大額一手成交後，美聯高級區域營業董事彭文表示，同區擎天半島第2座高層D室，實用1091呎，3房間隔、可望園景及海景，以2550萬元獲承接、實呎23,373元；原業主2013年5月購入價2300萬元，帳面賺250萬元或11%。

私宅租務方面，香港置業首席聯席董事林文奇表示，天后柏傲山第2座中層B室，屬實用1136方呎3房連套房間隔，業主減價3000元或4%後，以約6.5萬元租出、實用呎租57元，租客為家庭客；業主2014年11月以約3034.1萬元一手購入，租金回報2.6厘。中原高級分區營業經理李百達表示，鰂魚涌太古城燕宮閣高層C室，實用785方呎3房1套戶，最新以3.15萬元租出，實用呎租40元。業主1997年710萬元買入，租金回報約5.3厘。

[香港地產]

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