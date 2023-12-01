港大內地生1.7萬租瑧蓺蝕讓納米盤

租客預付1年租涉約20萬

中原地產分區營業經理柳志明表示，上述單位為瑧蓺高層J室，實用面積221方呎，採開放式間隔，享部分海景，以月租1.7萬元租出，實用呎租77元，租客為就讀於港大的內地生，預付一年租金涉約20.4萬元。業主今年8月才以490萬元買入，租金回報約4.2厘。資料顯示，單位曾由一名內地客2018年10月以1025.2萬元一手購入，當時實呎高達46,389元，創全港納米樓最高呎價紀錄，紀錄保持至今，及後淪為銀主盤，並以490萬元售出，較當年購入價大跌535.2萬元或52%。

荃灣連續11個月破200宗租賃

事實上，多個地區租務市場繼續保持暢旺。中原地產副分區營業經理李建華指出，荃灣區上月錄約220宗租賃成交，今年連續11個月每月破200宗水平，其中愉景新城4座中層B室，實用面積474方呎，以月租1.58萬元租出，租客預付一年租金，涉約18.96萬元，實用呎租33元。據悉，業主今年5月以749萬元買入，可享約2.5厘租金回報。