地產代理跌穿4萬人 低高峰2661人 連跌8個月見3年半新低 12人爭一張單

明報記者 甘潔瑩

據地監局資料顯示，俗稱大牌或「E牌」的代理（個人）牌照，最新報18,510人，按月下跌75人或0.4%，並連跌兩個月；至於反映前線代理的「S牌」營業員牌照，則錄得21,237人，按月減少191人或0.9%，並連跌6個月，累減907人或4%。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月整體物業註冊量合共錄3454宗，雖比起10月份2846宗，按月回升約兩成，但依然低迷。換言之，以上月底的個人牌照數目計，即約12名代理爭做一單買賣。

上月整體物業註冊量3454宗升兩成

另反映分行數目的營業詳情說明書，截至11月底，共7046份，按月增加9份或0.1%，而地產代理（公司）牌照截至11月底，共3985份，按月增加6份。行內競爭激烈，地產代理面對淡市，各有不同應對方法。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，樓市自今年4月至5月間開始調整，至近月接連下跌，集團旗下代理員工亦有自然流失，同時亦吸納其他行業轉戰地產代理，每月大約100人，對比旺市每月增加200至300新同事加入，減少一半或以上。

美聯布少明：結束舖租過高分行

布氏坦言，樓市淡靜，難以聘請新人入行，集團亦縮減分行數目。他指出，若分行續租舖位時，商舖租金偏高而業主不願意減租，會結束有關分行的業務；若具潛力的區域，則會增設分行。隨着樓價跌至谷底，布少明預計，經濟逐漸復蘇，發展商將積極推售全新盤，預計明年上半年將多聘請1000名代理。

祥益汪敦敬：採人海戰術不健康

祥益地產總裁汪敦敬則表示，過去地產代理依賴人海戰術，實不健康，應以質素為主，樂見地產代理質素在淡市時提升。面對代理人數減少，汪氏以「平常心」看待，並隨機應變。他指出，集團以街坊生意為主，亦重視服務質素，採多分店少人手的策略，期望同事能「開到單」，相信能解決僧多粥少的問題。