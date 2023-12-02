菱電薄扶林道138號上樓書

【明報專訊】踏入年底，仍有全新樓盤部署登場。在本港地產市場蟄伏多年的菱電，旗下南區豪宅薄扶林道138號，突擊上載樓書至一手銷售網。據樓書資料，項目由3幢洋房組成，實用面積介乎6071至6088方呎，均採5房間隔，各連1514至1607方呎花園及私家泳池。至於12月首日一手市况，綜合市場資訊，全日錄約10宗成交。