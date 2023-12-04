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洪水橋滙都突變相減價15%搶客 YOHO WEST昨晚加推185伙 折實均呎12,593元

【明報專訊】政府10月底公布「減辣」後，多個新盤以低價或變相減價促銷，其中新地（0016）及港鐵（0066）上周六推售的天水圍YOHO WEST，首張價單折實均呎10,888元，低價策略奏效，首輪350伙沽約338伙或近97%。同樣位於新界西北的泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都，昨日突更新價單，新增多項現金回贈，連同擴大直減優惠，合計變相減價逾15%搶客。

明報記者

昨晚YOHO WEST亦乘勢加推185伙，折實均呎12,593元。事實上，減辣後多個樓盤增優惠變相減價（見表）。樓花期約19個月的滙都1期，提供623伙，今年7月首度推出，當時首張價單125伙，扣除最高14%優惠後，折實均呎13,747元，及後加推63伙，折實均呎13,857元，發展商7月中首輪開售188伙，即日沽63伙。據成交紀錄冊資料，開售迄今約4個半月，累沽約72伙，並已有逾一個半月未錄得買賣。

滙都首輪開售188伙 4個半月沽72伙

眼見YOHO WEST推售成功，滙都隨即減價發售。發展商昨更新價單，除原先的最高14%直減折扣外，選用120天及180天成的之買家，可獲0.5%泛海集團有禮折扣優惠，令直減優惠增至最高14.5%。另發展商亦新增多項現金回贈，包括今年12月31日前購入，可獲5%「聖誕限時」現金回贈，買方或其家人受僱任何香港公司，可獲1.5%「中產人士置業」現金回贈，3年內買方或家人曾購買、承租及居於新界區，可獲5%「北部都會區升級」現金回贈，連同3.5%額外印花稅現金回贈，合共回贈金額涉樓價15%。

發展商亦推出「安心上車」現金回贈予建期買家，該回贈與樓價指數掛鈎，與早前新地為屯門NOVO LAND提供的「5%樓價保障」相若，買家可獲最高樓價5%回贈，惟有關回贈不能與提早成交回贈同時使用。

YOHO WEST首推開放式戶 折實341萬起

另YOHO WEST昨晚加推185伙，折實均呎12,593元，較首張價單10,888元高15%。發展商指出，該批單位包含首推的開放式戶及向南天水圍景觀優質單位，屬原價加推。今張價單包括8伙實用266方呎的3B座B11室，屬首推的開放式間隔，最平一伙為3B座12樓B11室，實用266方呎，折實341.2萬元，折實實呎12,827元。整張價單折實價由304.02萬至883.66萬元，折實實呎10,110至15,915元，入場戶為2B座5樓B5室，實用面積288方呎，1房間隔，折實304.02萬元，折實實呎10,556元。

[香港地產]

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