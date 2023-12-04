新港城兩房488萬提早鬆綁沽 實蝕25%

美孚本月開齋 大兩房實蝕逾兩成

另外，十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月剛錄首宗成交。香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨二期吉利徑11號中高層C室，實用面積638呎，原則為大兩房，望內園景，以690萬元售出，實呎10,815元。業主於2018年1月以845萬元購入，持貨近6年，帳面蝕155萬元或18%，若連使費計料實蝕200萬元或24%。

新盤搶客 十大屋苑12月首周末6成交

大型新盤周末開售，十大屋苑二手交投續低迷。中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑12月首個周末兩日共錄6宗成交，雖較上周末多1宗或升20%，但仍有半數屋苑吞蛋，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、藍田麗港城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，天水圍YOHO WEST上周六首輪開售，買樓人潮足證市場購買力不減，惟搶去二手客源，令二手交投受壓，尤其是新界區，部份有意去貨的二手業主，願意擴大議價幅度，成功吸引買家入市，令二手交投成功從低位緩慢回升。

部分業主憧憬明年減息 交投呈膠着

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，周末二手指標屋苑成交雖然輕微回升，但整體交投仍然疲弱，部分二手筍盤已於第3季消化，加上憧憬明年或減息，個別持貨力強的業主已由急售轉為觀望，叫價態度趨強硬，令不少成交陷膠着局面，現時的成交主要集中於大幅減價的物業。布認為，如果二手業主有意出售，或需進一步減價以提升競爭力，否則短期難敵強勢新盤大軍，相信「一手壓二手」仍會是今年餘下時間本港樓市的主旋律。

[香港地產]