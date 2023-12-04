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投資者拆售名鑄車位 8個月帳升近六成

【明報專訊】高息環境下，有投資者沽貨套現。由南京旅遊（香港）董事長陳培杰持有的尖沙嘴名鑄一批車位，早前低調拆售，其中一名買家斥資2032萬元連購4個車位。資料顯示，有關車位位於地庫第4層，屬4個相連號碼的車位，平均每個車位作價508萬元，較陳培杰8個月前購入價帳面升值近六成。

料中大醫學院副院長買入

資料顯示，上述車位新買家為盧煜明（LO YUK MING DENNIS），與中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明的英文姓名相同，不排除為同一人。盧氏2021年5月以首置名義購入名鑄極高層B室，實用面積2969方呎，4房連3套房間隔，成交價2.1億元，實呎高見70,731元，呎價屬項目新高紀錄。盧氏致力研究人體內血漿的DNA及RNA，開創「無創產前診斷」方法，讓孕婦可及早診斷唐氏綜合症，以及胎兒的遺傳病，被譽為「無創產前檢測之父」。

日前盧煜明在雲南出席2023騰衝科學家論壇時，獲頒首個由內地發起的科學大獎「騰衝科學大獎」，以表彰他在液體活檢領域的科研成就。車位原業主今年4月以1.88億元向新世界（0017）購入名鑄地庫停車場59個車位連6個電單車位，撇除電單車位價值，當時平均每個私家車位售價約320萬元，換言之，事隔8個月，該批車位帳面升值約59%。

煌府陳首銘3194萬向木器大王購工廈

另「木器大王」傅世彪家族的瑞生集團或有關人士，繼早前以8600萬元沽出太子彌敦道逾8000方呎巨舖後，最新以3194萬元沽出葵涌工廈，持貨20年獲利逾2800萬元。即上月接連沽出兩物業，共套現約1.18億元。資料顯示，由瑞生集團或有關人士透過BRIDAM LIMITED持有的葵涌裕林工業中心A座13樓01至03室，面積15,970方呎，上月初以3194萬元易手，呎價2000元。登記買家為旺領有限公司，公司董事為煌府婚宴專門店集團主席陳首銘。原業主2003年4月逾337.8萬元購入，帳面獲利2856.2萬元或逾8.4倍。

[香港地產]

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