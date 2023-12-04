珀麗灣均呎守1萬 倒退回去年底

明報記者 歐陽慧恩

中原高級資深分區營業經理溫明峯表示，珀麗灣第18座中層D室，實用611方呎3房戶、望海景，原業主3月開價730萬元，獲留港數年的內地專才洽購，累減145萬元或兩成後，以585萬元沽出，成交價跌穿600萬元關口，料屬屋苑同類海景3房戶的7年新低、實呎9574元。

海景3房585萬沽 同類7年低位

據悉，上述買家料受惠於新政策，可節省稅款約162萬元；原業主2002年8月以244萬元一手買入，帳面賺341萬元或1.4倍。

此外，天水圍全新大盤YOHO WEST推售之際，區內指標屋苑嘉湖山莊做價再試近年低位。區內代理指出，嘉湖山莊賞湖居1座極低層單位，實用633方呎3房1套間隔，以430萬元轉手，呎價低至約6793元，料為屋苑除「另類單位」外，重返約2016年的呎價水平；原業主2016年以約416萬元購入，帳面雖然升值14萬元或約3%，但連使費計料只屬平手離場。

市區方面，美聯分行市務經理（銷售）陳昌裕表示，鰂魚涌太古城太湖閣高層C室（連租約），實用489方呎兩房間隔，以610萬元獲承接、實呎12474元，單位現租客已經租住8年，故未能睇樓，而現成交價料為屋苑約3年新低，而同類單位，於2021年高峰成交價曾逾900萬元，意味現價比高位回落290萬元或32%。

不過，原業主1999年以約200萬元購入，帳面賺410萬元或逾兩倍。

太古城兩房售610萬 兩年賣平32%

中原高級分區營業經理鄭俊輝表示，小西灣藍灣半島5座中層H室，實用323方呎1房間隔、享部分海景，原業主累減123萬元或約20%，以495萬元易手、實呎15325元，料為屋苑3年來首見成交價跌穿500萬元；原業主2001年以197萬元一手購入，持貨約22年，帳面升298萬元或逾1.5倍。

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