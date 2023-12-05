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港鐵CEO減辣後買擎天 慳辣稅144萬 1920萬入市中低層3房 低兩年前同類高峰逾一成

【明報專訊】政府於10月底公布一系列樓市「減辣」措施，雖然樓市未有明顯好轉，但仍有部分名人趁政府下調辣稅入市，其中港鐵（0066）行政總裁金澤培及其妻，上月底就以1920萬元購入位於港鐵九龍站上蓋擎天半島一個3房單位，並付樓價7.5%的印花稅，即較舊稅制慳144萬元辣稅，而成交價亦較同類單位兩年前高峰價跌近13%。

明報記者

資料顯示，上述成交為擎天半島5座中低層E室，實用849方呎，3房1套間隔，上月底1920萬元售出，實呎22,615元，成交價較同座同面積低層E室2021年底成交價2200萬元，低280萬元或近13%。資料顯示，登記買家為金澤培及相關人士，支付樓價7.5%印花稅，即需付雙倍印花稅，涉及144萬元辣稅。原業主2002年473萬元一手購入，帳面獲利1447萬元或3倍多。

陶冬凌緣庭兩年前高位入市

事實上，擎天半島過往獲不少城中名人追捧，其中早在2012年指「樓市過於瘋狂」的瑞信私人銀行亞太區副主席陶冬，當年以1890萬元售出2座一個3房單位後，至2021年卻以2200萬元重新入市，購入屋苑實用632方呎的3座高層A室兩房戶，實呎34,810元，創屋苑兩房新高價，紀錄一直維續至今。九龍倉（0004）及九龍倉置業（1997）執行董事凌緣庭，2021年亦先以4280萬元購入屋苑實用1347方呎的1座中層D室4房雙套戶，實呎31,774元，及後以3050萬元售出同屋苑實用1056方呎的2座高層E室3房戶，實呎28,883元。由於屬換樓，料可獲退回辣稅差額，涉約460萬元。

晶苑羅樂風妻1880萬購西半山遺產貨

另資料顯示，西半山柏道寶威閣B座低層02室「遺產貨」，實用1347方呎，3房1套間隔，以1880萬元成交，實呎13,957元，成交價為屋苑近6年新低，呎價更重返近10年前水平。登記買家為LO CHOY Yuk Ching Yvonne，與晶苑國際（2232）董事會主席兼執行董事羅樂風妻、公司董事會副主席兼執行董事羅蔡玉清英文名相同，料為同一人。買家需付樓價7.5%的印花稅，即需付雙倍印花稅，較政府減辣前慳141萬元辣稅。原業主1989年263萬元購入，及後成為遺產貨，期內物業升值1617萬元或6倍多。

此外，利嘉閣首席分區市務董事彭錦添指出，青衣灝景灣11座低層B室，實用499方呎，兩房間隔，望海景，以775萬元售出，成交價為屋苑近6年首跌穿800萬元，實呎15,531元。原業主2000年約230.76萬元購入，帳面獲利544.24萬元或約2.4倍。

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