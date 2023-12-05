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OMA by the Sea增優惠 變相減價逾一成

【明報專訊】繼泛海（0129）元朗洪水橋滙都變相減價15%促銷後，再有新界西北新盤「出招」。樓齡約兩年的永泰地產（0369）屯門青山公路OMA by the Sea，突擊修訂價單，將3伙實用772至828方呎兩房1套戶的價單定價，下調約3%至4%；同時新增優秀人才現金付款計劃，提供18%折扣，連同原有2%折扣，最新總折扣率20%，相對之前最高折扣11.5%，提高8.5個百分點，連同調減定價，變相減價12%至13%。

YOHO WEST調高45伙定價1至2%

另一邊廂，新地（0016）上周六開紅盤，首輪售出338伙、佔可售單位總數97%的天水圍YOHO WEST，修訂1號至3號價單，將45伙的價單定價調高約1%至2%，最高折扣率維持13.5%。上述OMA by the Sea已屆現樓，估計尚餘80多伙餘貨待售，而涉減價的3伙分佈於第1座，最新折實價為935萬至1023萬餘元、實呎1.2萬至1.23萬元；可留意是，採優秀人才現金付款計劃的買家，可獲贈一個車位。

ONE SOHO加推33伙 1房568萬起

另信置（0083）、莊士（0367）、市建局合作的旺角現樓ONE SOHO，早前變相減價約18%後，以折實均呎19,346元新加推33伙，單位實用298至320方呎，最高折扣23.5%，入場單位為5至9樓B7室，實用320方呎1房戶，折實價568萬元、折實呎價1.77萬元。

綜合市場資訊，本月至今整體新盤銷售錄約415宗，中海外（0688）啟德跑道區維港1號昨連沽3伙、吸金逾3331萬元，其中2B座26樓A室，實用656方呎3房戶，成交價1463.3萬元、實呎2.23萬元。

恒地（0012）港島東THE HOLBORN亦連售3伙、套現逾1585萬元，售出單位包括兩個實用202及216方呎開放式連平台戶，成交價505萬及506萬元、實呎2.34萬至2.5萬元。

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