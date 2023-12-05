moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

鄧成波家族叫價24億 放售觀塘酒店及工廈

【明報專訊】已故資深投資者「舖王」鄧成波的家族成員，再放售物業，最新委託仲量聯行放售觀塘偉業街163號悅品海景酒店．觀塘，以及偉業街169號中懋工業大廈的56.7%，兩個項目分別叫價22.2億及1.8億元。

酒店放售價低去年近三成

翻查資料，鄧氏家族成員去年3月曾以31億元放售悅品海景酒店．觀塘，換言之，現時減價8.8億元或28%。資料顯示，悅品海景酒店．觀塘於2007年落成，樓高32層，佔地約1.9萬方呎，總樓面面積23.53萬方呎，共598間客房。

至於工廈物業中懋工業大廈，先後於1965年及1983年落成，樓高14層，佔地1.02萬方呎。是次放售為該廈的56.7%業權，實用面積約4.2萬方呎，以放售價計，呎價僅4200元，較近年同區工廈一般介乎5000至5500元的成交呎價低至少16%，料將吸引買家自用或作長線投資。仲量聯行稱，尚持有該廈業權約15%的業主，亦有意出售其持有的單位，若連同是次放售的逾半數業權，買家料可購入逾七成業權，有利日後重建。

布思道12號地盤劈價26% 4.5億放售

另市場再有超級豪宅業主減價放售物業。韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國指出，渣甸山布思道12號Villa De Moorsom曾於2021年疫情期間以意向價6.1億元招標出售，但未能沽出，業主最新把意向價大幅調低至4.5億元，減價1.6億元或26%。項目地盤面積約8183方呎，由6戶3層高的豪宅所組成，現有建築面積7971方呎，以最新放售價計，每方呎樓面地價約5.6萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款