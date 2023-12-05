鄧成波家族叫價24億 放售觀塘酒店及工廈

酒店放售價低去年近三成

翻查資料，鄧氏家族成員去年3月曾以31億元放售悅品海景酒店．觀塘，換言之，現時減價8.8億元或28%。資料顯示，悅品海景酒店．觀塘於2007年落成，樓高32層，佔地約1.9萬方呎，總樓面面積23.53萬方呎，共598間客房。

至於工廈物業中懋工業大廈，先後於1965年及1983年落成，樓高14層，佔地1.02萬方呎。是次放售為該廈的56.7%業權，實用面積約4.2萬方呎，以放售價計，呎價僅4200元，較近年同區工廈一般介乎5000至5500元的成交呎價低至少16%，料將吸引買家自用或作長線投資。仲量聯行稱，尚持有該廈業權約15%的業主，亦有意出售其持有的單位，若連同是次放售的逾半數業權，買家料可購入逾七成業權，有利日後重建。

布思道12號地盤劈價26% 4.5億放售

另市場再有超級豪宅業主減價放售物業。韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國指出，渣甸山布思道12號Villa De Moorsom曾於2021年疫情期間以意向價6.1億元招標出售，但未能沽出，業主最新把意向價大幅調低至4.5億元，減價1.6億元或26%。項目地盤面積約8183方呎，由6戶3層高的豪宅所組成，現有建築面積7971方呎，以最新放售價計，每方呎樓面地價約5.6萬元。