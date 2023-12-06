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林奮強2158萬售擎天3房 高位挫兩成 實呎2.35萬 持貨19年帳賺兩倍

【明報專訊】減辣後樓市未有明顯起色，雖有部分名人趁機低價入市，但同時亦有名人沽售物業；其中有「樓市大好友」之稱的行政會議前成員林奮強，早前以2158萬元，售出九龍站擎天半島高層3房戶，較同類樓層相近單位兩年前高價位低逾兩成。另外，多個屋苑錄得蝕讓，盛產「居屋王」的旺角富榮花園，有3房戶於自由市場以650萬元售出，原業主持貨近4年，連使費料勁蝕三成。

明報記者 林尚民

資料顯示，林奮強最新沽出單位，為擎天半島2座高層G室，實用915方呎、3房連套間隔，成交價2158萬元、實呎23,585元。參考屋苑過往同類成交，同座、同面積低兩層G室，2021年4月曾以2730萬元售出，意味今次林奮強售出單位，成交價較兩年半前高位低572萬元或21%。

不過，林奮強早於2004年以668萬元一手購入，帳面仍賺1490萬元或2.2倍。

較3年半前售出同類戶平16%

事實上，林奮強過往持有擎天半島多個單位作投資，上一次沽貨為2020年4月，售出單位為2座高層G室，較今次售出單位稍高，當時成交價2580萬元，意味林新售出單位，較他本人3年半前售出單位的作價低422萬元或16%。至於今次入市之買家，亦向林奮強以150萬元購入車位，即合共作價2308萬元。

值得一提是，擎天半島近日亦獲名人入市， 港鐵（0066）行政總裁金澤培及相關人士 ，早前以1920萬元購入屋苑5座中低層E室，實用849方呎3房1套間隔、實呎22,615元，成交價較同座、同面積低層E室2021年底成交價2200萬元，低280萬元或近13%。

富榮已補價3房650萬沽 業主料蝕三成

大型屋苑方面，不乏蝕讓成交；世紀21家天下分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園16座極低層C室，實用592方呎3房間隔，以650萬元（已補地價）易手、實呎10,980元；原業主2020年1月於自由市場以860萬元購入，帳面已蝕210萬元或24%，若連各項目使費，料有機會實蝕近260萬元或30%。

中原首席分區營業經理盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島10座高層F室成交，實用889方呎4房1套間隔、望海景，屬屋苑較優質放盤，以1515萬元易手、實呎17,042元，較今年5月同座另一高層F室以1800萬元沽出，回落285萬元或約16%；惟原業主2005年以640萬元買入，帳面仍賺875萬元或1.4倍。新界方面，沙田河畔花園E座低層8室，實用242方呎原則兩房，原業主減價58萬元或15%後，以320萬元售出、實呎13,223元；原業主2017年9月以405萬元購入，帳面蝕85萬元或21%，若連各項使費，料有機會實蝕逾100萬元或25%。

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