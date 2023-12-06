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陳秉志沽中環中心全層 呎價2.7萬

【明報專訊】市場再有資深投資者沽貨，「磁帶大王」陳秉志持續放售手持物業；市場消息稱，陳秉志最新售出物業為中環中心高層全層，作價約7.5億元，以物業面積約26,967方呎計、呎價約2.78萬元。

較6年前購入呎價低15%

資料顯示，陳秉志及多名投資者於2017年合組財團，以402億元作價向長實（1113）購入中環中心大部分樓面，當時平均呎價約3.3萬元，即陳秉志新售出單位，呎價較當年購入價低約15%。

值得一提，當年財團成員之一的「物流張」張順宜，早於2018年初以26億元售出49樓、50樓兩層，呎價約5萬元，連同樓層因素，估計陳秉志今次沽貨，較高位跌價近五成。

據悉，陳氏沽售的全層樓面中，有逾6000方呎交吉出售，其餘均連租約，而目前陳尚餘兩層中環中心樓面待售。

另華潤系旗下五豐行，早前以五豐肉類分銷（香港）有限公司名義，以6365萬元購入粉嶺豐隆廣場1期部分地廠，合共面積10,139方呎、呎價6278元；原業主2008年以1530萬元購入，帳面獲利4835萬元或3.1倍。

市場消息稱，尖沙嘴北京道71至77號誠信大廈地下77號舖，正對商場iSQUARE，面積約550方呎，業主今年4月起以月租13.5萬元放租，有感訪港旅客數字上升，反價1.5萬元或11%後、至15萬元租出，呎價約273元。

北京道地舖業主反價一成 15萬租出

此外，市場消息稱，鰂魚涌海光街13至15號海光苑地下6A號舖，面積約210方呎，以約1300萬元易手、呎價6.19萬元；原業主為凱施餅店創辦人蕭偉堅妻子元雪全，於2010年1月1800萬元購入，據悉早前被銀主接管，物業13年貶值500萬元或28%。

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