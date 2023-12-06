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心光盲人院單位 擬增六成至135伙

【明報專訊】去年已獲批准作住宅發展的薄扶林心光盲人院暨學校，最新向城規會申請放寬建築物高度限制至164米（主水平基準上，下同），發展地積比率維持1.9倍，計劃興建4幢10層至11層高分層住宅，單位數目增至135伙，惟總樓面維持13.2萬方呎。

據城規會文件顯示，項目位於薄扶林道131號心光盲人院暨學校，地盤面積6.95萬方呎，土地用途修訂已完成，屬「住宅（丙類）7」用地，申請人申請放寬高限，建築物高度限制由151米新增約8.6%至164米，興建4幢10至11層高分層住宅，單位由獲准方案的83伙，增加63%或52伙、至135伙。

單位面積削四成至978呎

因應單位數量增加，單位面積亦有縮減，平均面積由原先1615方呎，縮減39%至978方呎，但總樓面維持約13.2萬方呎。

申請人表示，現時擬議的11層物業高度，為主水平基準上164 米，仍低於鄰近的住宅，並與位於申請地點西面的香港大學「政府、機構或社區」發展地點高度限制一致；因此，擬議發展項目與同區環境相融，不會對毗鄰環境及建築物，帶來重大視覺景觀影響。

九倉兩年前達成換地安排

翻查資料，創校超過120年的心光盲人院暨學校，一直有意發展該土地，恒隆地產（0101）逾10年前曾以私人協約方式投得上述項目重建權，惟多次就項目申請住宅，均遭城規會拒絕。九倉（0004）於2021年與心光盲人院暨學校換地，向心光盲人院支付7億元，以及東涌沙咀頭4幅約19萬方呎土地，以換取薄扶林學校現址重建。

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