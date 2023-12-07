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蔚藍東岸連錄3宗撻大訂 料遭殺訂逾416萬

【明報專訊】經濟前景未明，綜合市場資訊，本月迄今主要新盤累錄約12宗撻訂或取消交易，新近錄得的撻大訂，來自接近現樓或已屆現樓項目；其中五礦地產（0230）預計明年首季落成的油塘蔚藍東岸，新增3宗撻大訂，單位實用455至512方呎，於2020年底原以818.4萬至990.6萬元，買家亦已簽署正式買賣合約，惟新近取消交易料撻大訂，料各遭沒收15%訂金，涉約122.8萬至148.6萬元，估計總殺訂額逾416萬元。

新盤本月暫累錄400宗成交

事實上，蔚藍東岸本月已累積同得4宗同類撻大訂個案。另希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，亦錄新撻訂個案，位於10座3樓實用1568方呎B室，上月底以3100萬元售出，惟顯示交易未再有進展，料買家撻訂遭沒收5%訂金涉約155萬元 。

市况方面，本月至今整體新盤成交暫累錄約400宗，長實（1113）沙田九肚麗坪路名日‧九肚山新售出第2座25樓E室，實用505方呎兩房間隔連天台，透過招標以900萬元售出、實呎1.78萬元。另佳寧娜（0126）深水埗佳悅，以450.2萬元售出25樓A室，實用199方呎開放式戶、實呎2.26萬元。

恒地（0012）啟德HENLEY PARK，昨向傳媒開放第1A座32樓A室全新示範單位，實用937方呎3房連套間隔。恒基物業營業（一）部總經理林達民指，HENLEY PARK全新示範單位明年正式對外開放，並擬引進長成交期付款法。恒地亦與美聯合作提供置業賀禮，即日起至本月底經美聯購入啟德跑道區天瀧、大角嘴利奧坊．曦岸、利奧坊．凱岸和利奧坊．壹隅等6個樓盤之一手單位，各首3名買家可獲贈價值約1萬元家電禮券。

[香港地產]

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