規劃署反對和黃物流中心全層改數據中心

數據中心與碼頭運作不相符

不過，規劃署反對有關申請，據規劃署文件顯示，運輸及物流局反對上述申請，指上述地點是貨櫃碼頭的發展部分，是港口的後備或支援，若上述地點作數據中心用途，將與貨櫃碼頭的運作並不相符。另若改劃獲批，將開啟不良先例，更影響貨櫃碼頭的運作及一系列支援，而規劃署同意運輸及物流局的意見，故反對有關改劃申請。資料顯示，和黃物流中心現為一幢多層多功能工業大廈，樓面約545.46萬方呎。

規劃署擬修訂《將軍澳分區計劃大綱核准圖》，其中由銀都機構持有一幅約45.96萬方呎的清水灣電影製片廠及宿舍用地，由「綜合發展區」改劃為「其他指定（電影工作室及相關用途）」，以重建為電影製作園區，製片廠用地將重建為4幢1至7層高的建築，分別將會發展為製片廠、後期製作及創意中心、工作室暨宿舍等用途，涉約22.1萬方呎樓面，園區內的展覽廳及電影院將會開放給公眾使用。至於現有比鄰的宿舍用地，則獲原址保留。

[香港地產]