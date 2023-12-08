恒地明年推盧吉道萬呎超級豪宅 持有逾半世紀 韓家輝料明年樓市交投升兩成

明報記者 歐陽慧恩

據恒地年報資料顯示，上述盧吉道29A號獨立大屋，地盤面積約2.36萬方呎，樓面約1.17萬方呎，恒地早於1972年已持有該屋地，但過去樓市火熱時期，一直未有推出。近期該地段亦有業主放售超級豪宅，其中從事玩具業和物業投資的詹榮光家族持有約30年的盧吉道25及26號A&B項目，今年減辣前放售，地盤面積約31,544方呎，可建樓面約11,687方呎，市場估值達約13億元，每方呎樓面地價約11萬元；而原由海航持有的盧吉道27號屋地，2019年亦傳以約5億元經公司轉讓形式易手，該地盤佔地24,919方呎，以可重建樓面12,460方呎計，每方呎樓面地價約4萬元，即詹氏家族放盤物業呎價，為該屋地近兩倍。

山頂南區今年呎價高見28萬

美聯首席區域營業董事方富義則指出，據該行統計，山頂及南區今年首11個月逾億元買賣僅錄約13宗，按年跌近五成，當中1宗為一手成交，涉及金額由去年首11個月約88.4億元跌至今年53.09億元，按年跌近四成，而今年區內最大額成交為白加道單號屋，實用面積4232方呎，以約12億元轉手，實呎約28.36萬元。

利奧坊5期南角道項目欲明年推

除上述盧吉道項目外，韓家輝表示由他領軍的銷售團隊，明年擬率先推出大角嘴利奧坊第5期，而九龍城南角道項目亦擬明年登場。至於已屆現樓的港島東THE HOLBORN，昨亦向傳媒開放兩個現樓示範單位，當中32樓SA1室連天台單位，實用面積574方呎連417方呎天台及124方呎平台、屬3房1套連儲物室間隔，樓層高度約3.8米，為項目面積最大單位，將以招標形式發售。

HOLBORN今年累沽141伙

THE HOLBORN自2021年9月開售以來累售逾250伙，佔可售單位逾九成，其中141伙為今年售出，而7月後以現樓形式出售的單位佔114伙。項目已售單位成交價479萬至1439萬元，其中1房戶佔最多，達165伙。最高成交呎價單位為25樓A5室，1房戶，實用面積255方呎，實呎33,299元，成交價約849.1萬元。另10月《施政報告》後非本港永久居民的入市比例，亦由原先不足一成升至約三成。