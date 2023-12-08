PRINCE CENTRAL 變相減價最多5.5%

YOHO WEST次輪收1.61萬票 超額51倍

目前已屆現樓的PRINCE CENTRAL，單位總數101伙，去年5月開售至今累積沽約22伙，估計吸金總額約3.2億元。另價單顯示，單位定價並無更改，開放式、1房戶最高折扣維持15%，惟兩房最高折扣由原先15%變為10%。新地已上載銷售安排，周日（10日）新一輪開售5伙開放式戶。至於YOHO WEST明日次輪開售310伙，昨日截止認購，經核數後接獲逾1.61萬票，超額認購51倍。

專才1455萬買維港1號料慳稅382萬

事實上，市場不乏專才入市個案。中海外（0688） 啟德跑道區現樓維港1號，新售出的第2B座23樓A室，實用面積656方呎3房1套間隔，成交價1454.6萬元，實呎2.21萬元，代理消息指買家為境外專才，料受惠「先免後徵」新措施，可節省約382萬元稅款。

另嘉里（0683）牽頭的黃竹坑港島南岸2期、同樣屆現樓的揚海，新售出第1A座5樓B室特色戶，實用面積874方呎3房連儲物室間隔、連574方呎花園，成交價3861.34萬元，實呎4.41萬元。

林海山城連售兩伙 吸金近5000萬

香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔露輝路現樓林海山城，則連錄兩宗成交，單日吸金近5000萬元，買家成交期均為90日，其中第7座3樓A室、實用面積2033方呎4房間隔，成交價3359.2萬元，實呎1.65萬元；另第2座3樓C室、實用面積1187方呎3房間隔，成交價1602.45萬元，實呎1.35萬元。

綜合市場資訊，本月至今整體一手新盤成交，暫累積錄約410宗。