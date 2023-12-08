中原住宅今年佣金料27億 8年新低

利嘉閣今年佣金12億增兩成

中原地產表示，旗下香港住宅部今年全年佣金料達27億元，較去年全年約29億元按年再跌近7%，為2015年後新低；不過由於今年公司進行改革，估計全年可以扭虧為盈。該公司指出，明年集團全線後勤劃一加薪4%，而中原地產明年佣金收入目標為44億元，香港住宅部目標35億元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，來年美國息口有機會見頂，市場甚至預計下季有機會減息，加上政府仍「有辣可減」，若政府進一步推出不同的刺激經濟措施，明年樓市將重拾升軌，故維持樂觀預測。

美聯等全線後勤平均加薪4%

此外，利嘉閣地產總裁廖偉強指出，雖然近月樓市調整，但受惠於年初通關效應，今年首4個月樓市交投暢旺，故該公司今年全年佣金收入料達12億元水平，較去年全年約10億元增約兩成，估計明年目標將較今年有所調升。

另美聯（1200）及鋑聯（0459）宣布，調高全線後勤及前線文職員工的薪酬，平均加幅為4%，表現優異者最高可達6%。美聯表示，雖然樓市未脫低潮期，但美聯於去年已開始重組，推動「四大優化」措施，成功把握樓市上半年「反彈」機遇，集團整體市佔上升，與鋑聯控股雙雙錄得半年盈利，集團旗下多個業務，包括香港置業於今年多個月都錄得盈餘，故決定提早宣布加薪，以鼓勵員工加倍努力。