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英皇楊受成等駱克道舖獲9000萬洽購

【明報專訊】英皇集團主席楊受成或相關人士近月先後沽出多個物業，其中銅鑼灣駱克道本德大廈一個地舖，最新獲買家以約9000萬元洽購，若成功售出，楊氏等人持貨33年帳面將獲利7850萬元或近7倍。

上述物業為銅鑼灣駱克道478號本德大廈地下G號舖，面積約1720方呎，市場消息指出，物業獲買家以約9000萬元洽購，呎價約5.23萬元。物業由楊受成或相關人士1990年以1150萬元購入，2019年曾以1.47萬元內部轉讓，以約33年前購入價計，若成功以9000萬元售出，帳面將獲利7850萬元或近7倍。

另戴德梁行表示，整體一線街舖空置率大致呈下跌之勢，明顯比過去3年疫情表現有所改善，傳統遊客區如銅鑼灣空置率跌至2.6%，與2019年水平相若；尖沙嘴空置率亦按季回落至10.7%，而中環及旺角空置率則按季持平。

租金方面，隨各區空置率持續下降，一線街舖租金於第4季繼續錄得低單位數增長，各區全年街舖租金累升5至10%，當中以中環的9.7%按年升幅最為顯著，預期明年上半年各區街舖租金能維持2至7%單位數增長。

戴德梁行料明年商廈租金跌7至9%

不過，該行指寫字樓的新租賃步伐比市場早前預期的進度緩慢，加上年底前仍有機會有新供應項目相繼落成，屆時待租率難免被進一步推高至19%以上，將超越2004年第一季度18.1%的有紀錄的高位，鑑於明年亦有近120萬方呎新甲級寫字樓樓面落成，預計明年寫字樓租金將繼續調整，全年下調7至9%。

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