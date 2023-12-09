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裕民坊重建加入住宅 摩廈設1750伙 料挑戰港最高分層 修訂核准圖諮詢期至明年2月

【明報專訊】今年初流標收場的市建局觀塘市中心第4、5區巨無霸商業項目，位處前裕民坊位置，市建局向城規會提出新發展方案，注入住宅元素，將地積比率提高至12倍，總樓面增近25%至約270.3萬方呎，並削減兩成商業樓，改作加入逾100萬方呎的住宅樓面，擬建1750伙住宅單位，以「垂直城市」發展理念試行，其中一幢建築物高度，將增75米至360米（主水平基準以上‧下同），料成區內地標摩天大廈。城規會最新批准修訂發展計劃核准圖，並就修訂展開諮詢，諮詢期約兩個月，至明年2月8日屆滿。

明報記者 甘潔瑩

值得留意，新增住宅單位，將設於同仁街及協和街的建築物，該建築物由獲批方案的285米，將增75米至360米，較毗鄰凱滙高度165.3至178米還高最少182米，預計將影響凱滙第1座部分住宅單位景觀。此外，屋苑第3及5座向東南的部分單位，預計亦將受影響。翻查資料，現時全港最高分層住宅，為新地九龍站天璽，物業樓高約270米，換言之，上述項目有機會成為全港最高分層住宅項目。據悉，市建局目標在明年次季前完成法定城規程序，計劃明年底重新推出招標，預計2033年落成。

日後項目落成料影響凱滙景觀

上述巨無霸項目去年底推出招標，今年1月截標時，僅獲區內擁有多個商業項目的新地（0016）入標，項目最終流標收場。為增項目吸引力，市建局行政總裁韋志成在流標後於網誌透露，研究加入住宅元素，擬引入「垂直城市」（Vertical City）發展理念，在地盤獲准發展的地積比率增加至12倍，而「浮動規劃參數」機制維持不變。換言之，中標發展商可更靈活調節發展樓面。韋氏又指出，項目地盤面積大，推行混合發展項目，可為觀塘市中心打造一幢地標式建築，鞏固其在九龍東的核心地位，更能與港島東商廈互相輝映。

項目擬引入「垂直城市」理念

市建局今年11月已向城規會遞交修訂主地盤發展計劃核准圖，修訂建議主要涉及觀塘道以北的觀塘市中心重建主地盤，由現時「綜合發展區（1）」地帶，改劃為「其他指定用途」註明「混合用途」地帶，作混合用途發展；另物華街以南的一幅用地，即現時觀月．樺峯的現址，由「綜合發展區（1）」地帶，改劃為「住宅（甲類）」地帶，以反映已完成發展的狀况。

資料顯示，觀塘市中心重建項目增設逾100萬方呎住宅樓面，擬建1750伙；商業部分由已批方案的207萬方呎減至165.4萬方呎，當中未有細分商業、寫字樓及酒店樓面，最高總樓面約270.3萬方呎，較過去方案216.59萬方呎增近25%。

[香港地產]

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