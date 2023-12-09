CCL連跌三周險守150點 料全年跌5%

港島按周升1.08% 四大區唯一升

豪宅方面，CCL（大型單位）報156.08點，按周跌0.27%，連跌13周共7.27%。CCL Mass、CCL（中小型單位）、CCL（大型單位）分別重返2017年3月、5月水平。四區樓價則呈三跌一升，新界東、新界西、九龍CCL Mass，按周下跌，唯獨港島CCL Mass報152.46點，按周升1.08%，連跌兩周後回升，惟指數仍處於2017年1月中水平。

太古城3房籮底貨售790萬 重返9年前

十大屋苑之一的鰂魚涌太古城再錄籮底貨（即位於最低層質素較低單位）成交。美聯物業區域經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城高山台寶山閣最低層單位，實用689方呎，3房間隔，以790萬元售出，實呎11,466元。原業主2012年2月約625萬元購入，帳面獲利約165萬元或約26%。同座同面積高3層單位，2014年中曾以818萬元售出，撇除樓層因素，現成交價即與9年前相若。

九龍站本月開齋 凱旋門兩房1500萬沽

另美聯高級區域營業董事彭文浩表示，九龍站凱旋門觀星閣中層D室，實用548方呎，兩房間隔，以1500萬元易手，屬九龍站本月首宗買賣，成交價為屋苑兩房近5年新低，並較4年前同座樓層稍低、面積相同單位成交價1990萬元低約25%，實呎27,372元。原業主2015年4月1370萬元購入，帳面獲利130萬元或約9.5%。

[香港地產]