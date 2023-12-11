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皇都住宅1期明年中推 涉400伙 新世界：料與藝術場地3年後同步落成

【明報專訊】社會近年對歷史建築的保育意識高漲，位處英皇道、屬一級歷史建築物的皇都戲院，一直是北角地標之一，新世界發展（0017）將會發展成集住宅、商業功能於一體的建築組群，新世界特別項目總經理何家欣接受本報訪問指出，集團目標是將項目，打造為融古匯今的「現代化古蹟」，成為香港未來的文化表演新地標，而屬舊契項目的住宅會分期發展，第1期涉約400伙，部署最快明年中登場，亮點是物業外立面、單位內部設計均注入文化藝術意念。

明報記者 林可為

有別市場一般住宅發展，何家欣指出，皇都戲院重建項目屬本港罕見、具歷史建築保育元素的綜合發展，所以不論是物業外立面，以至單位內部，均會注入文化藝術的設計意念，以呼應項目獨特的歷史氛圍。另外，由於屬舊契項目，因而不需申請預售樓花同意書。

物業外立面單位注入文藝意念

銷售部署方面，何透露，第1期住宅提供約400伙，戶型涵蓋1房至4房設計，當中以兩房及3房單位為主打，同時提供特色單位，意味目標客戶群是針對換樓客為主，預計第1期將於2026年落成，最快2024年中預售樓花，屬集團明年「重頭炮」。

打造融古匯今「現代化古蹟」

至於皇都戲院本體的古蹟建築，將會保育和活化成現代、時尚的藝術表現場地，將來料可作舞台劇、歌劇、音樂會等表演。

何家欣表示，項目會打造成融古匯今的「現代化古蹟」，成為香港新一代地標式文藝中心，集團目標是與第1期住宅同步落成，屆時將設立導賞團，向香港人和遊客介紹皇都戲院的歷史。

事實上，新世界團隊早前曾與聯合國教科文組織（UNESCO）、香港大學建築學院進行交流，研討倫敦、新加坡等國際一線大城市的古蹟保育經驗；值得一提是，新加坡建於上世紀30年代的Capitol Theatre，經過活化後，目前已成為集藝術表演、旅遊消閒功能於一體的旅遊熱點，何家欣認為屬集團可借鑑的寶貴經驗。

借鑑倫敦星洲古蹟保育經驗

新世界團隊亦進行了數十個口述歷史訪問，並保留了皇都戲院數百件文物，以承傳歷史；被視為皇都戲院標記、俗稱「飛拱」的天台桁架建築，將會保留下來。

此外，保育團隊亦發現不少皇都戲院的設施遺迹，包括在3樓超等座旁的梯間，發現一部奧的斯 （OTIS）手動升降機，估計當年是用以便利超等座觀眾上落。

何表示，當年戲院有此設施已經甚罕有，如今手動升降機在香港更屬鳳毛麟角。

擁有逾70年歷史的皇都戲院，於上世紀50年代見證了本港娛樂事業紙醉金迷的黃金年代，最終於1997年結業，戲院大樓於2017年正式獲評為一級歷史建築。根據官方定義，獲評為一級歷史建築物，屬具特別重要價值，須盡一切努力予以保存；新世界是於2020年以近48億元作價，完成收購整個物業。

[發展商專訪]

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