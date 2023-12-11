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凱旋門一手複式售2.2億 呎價8.2萬

【明報專訊】新地（0016）天水圍全新盤YOHO WEST開出紅盤後，綜合市場資訊，本月首10日主要新盤累積錄約740宗成交，已超過11月全月錄約560宗逾三成，其中YOHO WEST本月兩輪銷售累沽逾640伙，佔本月一手成交達86%。

另外，新地同系已屆現樓多時的九龍站凱旋門，以逾2.199億元連車位、實呎8.2萬元售出特色戶，料為項目一手新例2013年生效後的一手成交呎價新高。

凱旋門是次售出單位，為第2座77樓至79樓B室，實用2682方呎4房設計、連1265方呎平台，以逾2.199億元售出，實呎高達8.2萬元。可留意是，凱旋門早於2005年起陸續入伙，樓齡約18年，新地去年底突擊上載樓書，而今年售出3伙一手餘貨，吸金近3億元。

本月新盤成交740宗 YOHO WEST佔86%

至於日前次輪賣出約305伙的YOHO WEST，將公布第3輪銷售部署，並加推全新5號價單。新地副董事總經理雷霆表示，項目「愈賣愈旺，持續火熱」，兩輪銷售累售逾640伙，佔可發售單位逾九成，套現逾33億元。被問及賣樓部署，雷霆指出，集團位於啟德跑道區的天璽‧海，擬明年初登場。

新地代理總經理胡致遠補充，YOHO WEST最新加推5號價單涉273伙，涵蓋開放式至3房戶，部分3房戶加價1%至3%，整批折實價介乎321萬至895萬元，折實實呎1.05萬至1.57萬元，最快本周末進行第3輪銷售。項目現時推出5張價單共涉1071伙，佔全盤1393伙近77%。

大學閣4房售7398萬 實呎4.67萬

其他成交方面，包括華懋港島西半山大學閣以招標售出第2座9樓A室，實用1584方呎4房雙套，成交價7398萬元，實呎4.67萬元，買家為本地專業人士。

華懋銷售總監封海倫表示，項目2021年10月推出至今累售28伙，套現約24億元。

土瓜灣明雋1房戶 呎售2.46萬

另佳明（1271）旗下土瓜灣現樓明雋，最新沽出19樓B室1房戶，實用259方呎，成交價約639.7萬元，實呎2.46萬元，單位可遠眺啟德郵輪碼頭及體育園一帶海景。

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