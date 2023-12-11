內地專才夫婦2.13萬租御龍山兩房

另將軍澳半新盤海茵莊園新錄外籍人士租賃；利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，屋苑第2座低層D2室，實用280方呎1房戶、望內園景，租客為來港定居外籍人士，以1.5萬元即睇即租單位，實呎租金約54元；業主去年以約582.1萬元買入，租金回報率逾3厘。

8指標屋苑周末成交「捧蛋」

買賣方面，中原統計十大指標屋苑過去兩日僅錄約兩宗成交，當中8個屋苑「捧蛋」零成交，僅鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨各錄1宗；另美聯統計過去兩日十大屋苑只錄約3宗成交。

香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨新近錄得二期百老匯街33號中低層A室易手，實用869方呎3房戶，原業主累減442萬元或35%後，以838萬元，實呎9643元售出；吳續指出，同類單位市價約860萬元，意味是次成交價低約3%，上述原業主2015年2月以895萬元購入，帳面蝕57萬元，若連各項雜費計料有機會實蝕約100萬元或一成。

荃中兩房308萬沽 11年帳賺76%

中原副分區營業經理余仲平表示，荃灣中心濟南樓中層F室，實用329方呎兩房間隔、望內園，原業主減價142萬元或32%後，獲上車客以308萬元承接，折合實呎9362元；原業主據悉來自內地，2012年2月以175萬元購入，帳面賺133萬元或76%。