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雨後屆現樓 鄰近朗屏站

【明報專訊】過去主力發展工商物業的星星地產（1560），近期推出首個在香港發展的住宅項目元朗雨後；項目最大賣點是鄰近港鐵朗屏站及巴士總站，相距約5分鐘步行距離，而且提供多元化戶型，適合單身貴族或家庭客。

明報記者 周悅蜓

攝影 鄧家烜

目前已屆現樓的雨後，總共提供335伙單位，屬開放式至3房戶型，實用介乎252至909方呎，其中以一房及兩房單位作主打，項目設有28個住戶車位。

提供335伙 一房兩房為主

是次介紹的現樓單位，包括21樓E室3房連套戶型，實用717方呎；客廳方正實用，露台可瀏覽開揚元朗景色。單位屬梗廚設計，廚櫃內設收納式摺疊餐桌，拉開木板後可增加工作空間。

廚房附明火煮食爐和電磁爐，櫥櫃內設不同「機關」，如煮食爐上方的調味料櫃，櫥櫃內隱藏抽屜等，均可增加儲物空間，方便住戶靈活使用。套房配置廣角玻璃窗戶，吸納更多天然光線，擺放雙人牀後，空間依然寬敞；套廁屬「明廁」，配備浴缸和地暖設備。

廚房「機關」多 方便收納

另一現樓單位為21樓F室，屬兩房間隔，實用475方呎，為開放式廚房設計。單位兩間房皆見使實用，室內採光度十足，其中1房可看到群山景致。

另一特別之處，為門口設置高身儲物櫃，下面鞋櫃方便住戶收納，中層設有三腳插座、USB插座及無線充電器，回家後放下電話就可以充電。

最後一個現樓單位，為21樓K室1房單位，實用371方呎，客廳與睡房均呈長形設計，設有偌大落地玻璃趟門，連接室外空間，遠觀元朗城市景，廣納自然光線。

會所標榜可持續綠色生活

至於面積約5000方呎的住客會所，以可持續發展綠色生活、融匯現代建築美學為主題。主要設施包括兒童天地、寵物閣、酒窖、音樂室等，亦有適合運動愛好者的25米戶外泳池、健身室、室內羽毛球場、籃球場，以及舞蹈及瑜伽空間。

為配合可持續發展主題，會所設有由水耕細作科技經營的蔬菜香草專櫃。

住戶可參加訂閱服務，獲得日常烹飪材料，實踐「Farm-To-Table」的概念。

值得留意是，項目鄰近工廠區，貨車出入聲浪可能影響部分單位，而區內多座工廈未來亦有機會重建，影響部分單位景觀。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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