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匯景上月交投倍增 呎價企1.35萬

【明報專訊】踏入2023年最後一個月，不少屋苑在此傳統樓市交投淡季，均見交投淡靜；東九龍港鐵藍田站上蓋指標屋苑匯景花園，12月份截至7日為止，仍未錄任何買賣成交，而11月份則受《施政報告》減辣效應帶動下，錄得5宗成交，按月升1.5倍，呎價企穩1.35萬元。

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域聯席董事陳春輝指出，匯景花園新近一宗成交為12座低層D室，實用612方呎3房間隔，以780萬元易手、實呎12,745元 ，買家為同區換樓客；原業主早於1993年以267萬元購入，持貨30年，帳面賺513萬元或1.9倍。

陳續稱，雖然屋苑11月交投回升，但因近月有大型新盤開售，部分客源再流入一手市場，導致屋苑成交再度回落，估計本月匯景花園睇樓量、買賣交投都將減慢。

林奮強3630萬破頂沽維港灣複式

其他屋苑方面，有「樓市大好友」之稱的行政會議前成員林奮強，近期密密沽貨，資料顯示，林持有的奧運站維港灣9座頂層複式戶，實用1590方呎，間隔略經改動，現為3房雙套間隔、享海景，新近以3630萬元易手，實呎22,830元，成交價料創屋苑歷史新高；林早於2008年以1800萬元購入，帳面賺1830萬元或逾1倍，連同早前沽出的擎天半島3房戶，林奮強共套現5788萬元。

美聯高級分區營業經理楊家俊表示，前新聞主播趙海珠及其丈夫持有的薄扶林貝沙灣1期8座低層戶，實用1552方呎4房雙套間隔、連平台，享海景，今年4月曾由銀主以4600萬元放售，10月開價降至3500萬元、透過拍賣行拍賣，最終未獲承接而收回，近日獲外區客以3380萬元購入、實呎21,778元，較銀主最初放售價勁減1220萬元或27%；趙海珠及丈夫陳昊言2011年斥3100萬元買入，2013年起先後四度進行按揭，現成交價較12年前購入價仍高280萬元或9%。

趙海珠原持有貝沙灣銀主盤售3380萬

中原區域營業經理黃小江表示，西營盤星鑽高層J室，實用499方呎兩房間隔，以1165萬元沽出，實呎23,347元，買家為專才，因辣稅改為「先免後徵」，估計現付約44萬元印花稅，較減辣前慳逾300萬元；原業主2016年以1148萬元一手買入，帳面僅獲利17萬元或不足2%，連使費料微蝕離場。

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