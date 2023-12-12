土耳其客呎價10萬買天璽 冠九龍站 減辣後 雙倍稅成交224宗按月增兩倍

明報記者

對於上述單位買家身分，新地副董事總經理雷霆指出，鑑於客人身分屬個人私隱，公司不便透露。

事實上，投資者入市氣氛轉旺。據稅務局資料顯示，11月份雙倍印花稅（DSD）成交量，按月增近兩倍至224宗，創今年3月後新高；雖然新辣稅稅率大減，但在成交量激增帶動下，上月新住宅印花稅稅款就由10月1.399億元，增加約三成至1.814億元，為今年8月後新高。

土耳其客慳2352萬辣稅

上述單位位於天璽皇鑽璽81樓B室，實用面積1545方呎4房1套設計，附連平台及一個車位，上月21日、即政府公布「減辣」後近1個月，以逾1.568億元售出，實呎101,545元，呎價除創九龍站新高外，亦為九龍新盤次高呎價紀錄。

資料顯示，上述單位以潤峰實業有限公司（Profit Hill Industrial Limited）名義購入，公司董事KAYA BAKI，持土耳其護照，由於今次以公司名義入市，需付樓價15%印花稅（包括買家印花稅及雙倍印花稅各7.5%），即涉約2352萬元，較「減辣」前需付4704萬元慳約2352萬元辣稅。

「減辣」後再有內地專才入市，會德豐地產旗下啟德現樓MONACO MARINE，獲內地專才以1078.6萬元購入第1B座23樓F室，兩房連開放式廚房設計，實用面積435方呎，實呎24,795元，料買家受惠「先免後徵」新政策，可節省約283萬元辣稅。

專才買MONACO料慳稅283萬

另外，除新住宅印花稅外，買家印花稅（BSD）及額外印花稅（SSD）均現跌幅，反映非本地或公司客入市的BSD成交，上月錄34宗，按月少1宗；涉及4110萬元，按月跌55.6%，兩者同為去年10月後新低紀錄。

BSD及SSD成交齊跌

美聯物業首席分析師劉嘉輝相信，因專才來港置業「先免後徵」，導致相關個案減少。反映業主持貨短期易手的SSD成交，在額印期由3年縮短至兩年後，上月僅1宗相關成交，按月跌九成，涉及34.8萬元稅款，按月跌近96%，兩者同為2011年有紀錄至今新低。總計三大辣稅，上月共錄259宗相關成交，按月增約1.1倍，涉及稅款約2.228億元，按月跌約7%，為去年10月後逾一年新低。