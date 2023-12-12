呂宇健1820萬沽擎天 3年蝕9%

資料顯示，物業呂宇健2020年初向戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻以1880萬元購入，帶挈陶汝鴻持貨10年勁賺805萬元或75%，但呂宇健今次沽貨，帳面蝕約60萬元，連使費料實蝕約170萬元或9%。

呂宇健身為香港中小型業主會創辦人，近年一直在業主會以「Ken Sir」名義舉辦講座，聲稱可以教授無樓人士、中產零首期買樓等，但過去兩年一直看淡本港樓價，近日更在其投資專頁稱「至於樓市，唔使講，一定跌，剛剛於高位回落兩成，仲有三成要跌，即係現價仲要跌多四成」。

擎天半島近月錄不少名人買賣，其中行政會議前成員林奮強就以2158萬元售出2座高層G室，實用面積915方呎，3房1套連工作室間隔，實呎約23,585元，雖較高位大跌兩成，但仍較其19年前一手購入價668萬元大賺1490萬元或2.2倍。

富澤複式2350萬沽

同類11年來首成交

另中原首席分區營業經理林志達表示，北角富澤花園富慧閣頂層複式戶，實用面積1124方呎，3房1套連天台，享煙花海景，以2350萬元成交，實呎20,907元，為近11年首宗同類成交。原業主2007年1073萬元買入，2011年曾作內部轉讓，帳面獲利1277萬元或約1.2倍。