YOHO WEST一周兩加價 部分累加5.5%

錄首宗撻訂 買家遭沒收21萬

YOHO WEST熱賣帶動本月新盤成交升至約750宗之際，新地再次調高部分單位的價單定價，當中約31伙屬兩度提價，累積加幅最高5.5%；以3A座39樓A1室為例，實用面積651方呎3房戶，上月20日首次開價1號價單，定價為831.94萬元（實呎1.27萬元）；至12月4日修訂的1A號價單，定價調高至848.58萬元（實呎1.3萬元）；最新修訂的1B號價單，定價再加至877.7萬元（實呎1.34萬元），換言之，累積加價約46萬元或5.5%。

不過，據YOHO WEST成交紀錄冊顯示，本月初以412.56萬元、實呎1.36萬元售出的第2A座41樓A6室，實用面積303方呎1房戶，顯示成交未再有進展，料買家撻訂遭沒收5%訂金涉近21萬元，為項目首宗撻訂。

另近日變相減價、麗展（0488）及市建局合作的觀塘Bal Residence，亦錄首宗撻訂，本月初以483.61萬元、實呎1.42萬元售出的5樓實用面積340方呎E室1房戶，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約24萬元。綜合市場資訊，本月至今主要新盤累錄約15宗取消交易撻訂。

市場昨日僅錄零星成交，其中佳明（1271）土瓜灣現樓明雋，招標售出3樓A室特色戶，實用面積208方呎開放式設計連109方呎平台，成交價500萬元、實呎2.4萬元。

明雋特色戶售500萬 實呎2.4萬

另恒地（0012）粉嶺北One Innovale第2期，亦以招標形式以568萬元售出C座地下3室特色戶，實用面積274方呎1房連衣帽間連204方呎花園、實呎2.07萬元。

至於信置（0083）系樓盤，包括將軍澳日出康城凱柏峰III及旺角ONE SOHO，共售兩伙，實用面積分別320至457方呎、屬1房和兩房戶，成交價646.2萬至777.1萬元、實呎分別2.01萬及1.7萬元。