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黑石伙儲存易斥5.6億 購荃灣合福工廈全幢

【明報專訊】雖然本港樓市仍處調整期，但工廈物業仍吸引基金投資者入市，其中黑石基金（Blackstone）再次伙拍儲存易迷你倉，最新以約5.6億元購入荃灣合福工業大廈全幢，連同早前購入之物業，該組合財團過去約3年共以約27億元在港連掃5幢工廈。

3年在港27億掃5幢工廈

上述物業為荃灣大涌道22號合福工業大廈，現為1幢樓高17層工業大廈，佔地約1.47萬方呎，現有總樓面近14萬方呎。市場消息指出，物業最新由黑石基金與儲存易迷你倉以約5.6億元購入，成交呎價約4009元。總計該組合於2021年4月首次合作入市至今，合共已斥約27億元購入5幢本港工廈。據悉，今次沽貨之原業主，於2016年「買殼」購入，有指當年購入價約4.5億元，即現帳面獲利約1.1億元或24%。

資料顯示，黑石基金及儲存易2021年4月首度合作，以5.08億元購入觀塘鴻圖道82號，其後多次聯手入市，最大額於去年10月斥8.5億購入長沙灣荔枝角道永新工業大廈，連同今次所購的合福工業大廈，該財團已先後5次以共約27億元入市。

大生生活超市斥18萬 租Island Residence地舖

另中原（工商舖）商舖部分區營業董事李錫銘表示，西灣河、筲箕灣一帶近日有多宗超市租舖，其中筲箕灣道Island Residence地下A號舖，剛由大生生活超市承租，租期為3年，舖位面積約2238方呎，業主為會德豐地產，以約每月18萬元租出，呎租約80元。

李根興筲箕灣道地舖 獲超市9.1萬承租

另外，筲箕灣道180號ONE EIGHTY，由老牌發展商林氏家族發展，至今年8月獲盛匯商舖基金創辦人李根興以約7500萬元購入地舖及1樓樓面後，隨即招租部分樓面，新近其地下1號舖亦成功獲超市品牌進駐，該舖面積約1510方呎，月租約9.1萬元。新租客為大師兄鮮活市集，現正進行裝修及籌備開業。

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