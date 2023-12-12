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外區客9300元租#LYOS一房 預付一年11萬

【明報專訊】年底住宅租務市道依然活躍，長實（1113）發展、近期入伙的元朗洪水橋#LYOS，錄得入伙後首宗租賃成交。美聯區域經理翟安暉表示，#LYOS第2A座低層K室，實用面積282方呎1套房間隔，獲為了方便就近上班的外區客以9300元承租，實用呎租33元，並預繳一年租金近11.2萬元。業主2021年508.1萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

青衣指標屋苑之一青怡花園，新錄內地企業駐港員工承租。中原高級分行經理范德輝表示，青怡花園5座高層F室，實用面積343方呎兩房戶，近日完成簡單翻新及維修後即以1.4萬元租出，實用呎租41元，租客為內地企業駐港員工；業主2011年243萬元買入，租金回報約6.9厘。

內企駐港員工1.4萬租青怡兩房

此外，中原高級資深分區營業經理梁璟華表示，屯門青山公路滿名山山庭單號洋房，實用面積1776方呎，3套房及儲物套房間隔，望園林山景，私家花園約1077呎，附連車位，以8.6萬元租出，實用呎租48.4元。業主2020年4238萬元買入，租金回報約2.4厘。

另一方面，中原研究部最新數據顯示，11月中原城市租金指數CRI，最新報117.40點，按月升0.36%，指數創46個月、即近4年新高，重上2020年1月水平；上月為傳統租賃淡季，但租金繼續創新高，估計是因為專才流入香港、加上租盤盤源不多，帶動租金持續上升，而今年首11個月，中原城市租金指數CRI累升8.11%。

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