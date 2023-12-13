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弦海1房350萬沽 5年蝕逾200萬

【明報專訊】樓市減辣後交投雖有所回升，但仍頻錄蝕讓個案，主打納米樓的屯門半新盤弦海，更錄得歷來最大宗二手蝕讓成交。天置物業高級客户經理陳潤榮表示，弦海中層A室，實用面積321方呎，1房採開放式廚房設計，原以430萬元放盤，經議價後累減80萬元或19%，以350萬元獲新盤向隅客購入，實呎10,903元，為屋苑二手呎價新低。原業主2018年553.36萬元一手購入，帳面蝕203.36萬元或37%，為屋苑歷來蝕幅及蝕讓金額最高個案，連使費及發展商回贈料實蝕逾200萬元或37%

將軍澳二手樓市交投近月逐步回升，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄約54宗二手買賣，比上月同期45宗急增兩成，當中蔚藍灣畔佔4宗。

其中蔚藍灣畔最新成交位於屋苑7座低層H室，實用面積802方呎，3房1套連工人套房間隔，向西北內園景，以1120萬元易手，實呎13,965元。原業主2019年1268萬元購入，帳面蝕148萬元或12%，連使費料實蝕215萬元或17%。

蔚藍低層3房1120萬沽 4年實蝕215萬

租賃方面，受航空公司接連增聘機組人員帶動，東涌區即使在年底傳統租務淡季下，租賃市場依然活躍。利嘉閣聯席董事劉景駿表示，東涌東環連月租賃暢旺，上月共錄21宗租賃成交，惟受限於租盤短缺，本月暫錄4宗租賃成交，最新位於6A座中層01室，實用面積646方呎，3房1套間隔，獲空姐以20,800元承租，實用呎租約32元。業主2015年約688.93萬元一手買入，租金回報約3.6厘。

空姐2.08萬租東環3房戶 呎租32元

中原首席分區營業經理陳韻兒表示，火炭半山晉名峰D座中層A室，實用面積922方呎，3房1套間隔，望山景，以3.5萬元放租，議價後以3.4萬元連車位租出，實用呎租36.9元。租客為外區家庭客。單位業主2011年以894萬元購入，現享約4.6厘租金回報。

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