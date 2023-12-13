moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

仲量聯行：樓價若再跌一成 負資產料見3萬宗

【明報專訊】2023年快將完結，多家外資代理行預測明年樓市。仲量聯行香港主席曾煥平表示，截至上月，今年中小型住宅樓價下跌3.1%，重返2017年3月水平，同期豪宅價格下跌4.1%。曾又稱，政府計劃未來5年興建39,100個出售資助房屋，料影響私宅需求，樓價未來難見大幅反彈，來自內地購買力有限，並集中於豪宅市場；若下行走勢缺乏支持，明年一旦樓價再下跌10％，負資產數目料將升至約3萬宗水平，屆時將對本港經濟增長及消費力帶來負面影響，並會影響政府的賣地收入。

曾煥平表示，政府減辣對樓市沒有任何幫助，發展商較以往更積極促銷樓盤，提供達雙位數的樓價折扣。他又稱，雖然市場預期美聯儲從明年中起降息，但樓價料將持續下跌，中小型住宅樓價明年將下滑約10%，重返2016年水平。他建議，政府全面撤銷冷卻樓市措施，並為首次置業的年輕人提供無息貸款，協助他們晉身置業階梯。

提議政府設首置無息貸款

另外，仲量聯行指出，截至上月本財政年度賣地收入目標僅實現14.2%，並有6幅地皮流標，政府將難以實現850億元的賣地收入目標。此外，該行認為，高息及疲弱的住宅銷售令發展商在招標地皮時更趨保守，預計未來數月有更多地皮流標，勢令政府的土地收入大幅減少，並影響未來基建發展的資金來源及市場氣氛。

籲恢復勾地制避免地皮流標

仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示，政府應適時檢討土地政策，建議更頻繁檢討標準補地價金額，宜調整為每6個月檢討，並恢復勾地表機制，增加售出地皮的機會，避免流標對市場造成負面的連鎖效應。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款