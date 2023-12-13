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黃竹坑SOUTHSIDE商場首階段30租戶試業

【明報專訊】港鐵（0066）旗下黃竹坑站THE SOUTHSIDE 商場昨進入首階段試業，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，商場共設5層商舖樓層，首階段率先開放的商戶約有30間，均集中於GF層，佔總樓面約20%，提供輕食餐飲及各式生活零售配套，旨在商場全面開業前，盡早滿足區內居民及上班族日常生活需求。至於商場連接港鐵黃竹坑站B出入口的24小時行人通道，亦於昨日正式啟用，該通道設於路面，連接屋苑、公共運輸交匯處、巴士站及公共小巴總站。

另外，信和集團元朗寫字樓及商場綜合項目ONE NORTH朗壹廣場，於今年8月獲滿意紙後，已有多家商戶進駐，其中商場獲泰瀾鑊、大飯館及八重洲食堂等食肆共租用近1萬方呎樓面，而內地電動車品牌五菱汽車及Maxus，所開設新界首間新能源純電車陳列室則於昨日開幕，該陳列室佔約3025方呎。至於健身中心品牌Champ 24 Fitness亦將進駐，承租6332方呎樓面，成為新界西北首間健身中心分店。

朗壹廣場逾萬呎室內攀石場9月開業

朗壹廣場商場部分設有3層，總樓面約11.3萬方呎，而寫字樓則已租出約18萬方呎，除獲港鐵承租13.4萬方呎樓面外，環保及清潔品牌卓滙集團亦承租達1.03萬方呎樓面。另外，香港攀爬樂園亦承租地面樓層逾萬方呎的室內攀石場，並已於9月開業。

善一堂道德協會2300萬購旺角物業

成交方面，資料顯示，香港善一堂道德協會上月以2300萬元，向周生生（0116）或相關人士購入旺角彌敦道691至697號永如大廈1樓，面積約3000方呎，呎價約7666元。周生生等早於1986年以1660萬元購入該廈一籃子物業連地舖，部分仍持有至今。善一堂道德協會2021年曾以7000萬元沽出九龍城嘉林邊道28B號2樓全層，較1984年購入價高約6890萬元或逾62倍。去年亦以2940萬元購入佐敦庇利金街利金大廈1樓A至D室，面積2780方呎，呎價約10,576元。

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