ST. GEORGE'S MANSIONS盡覽加多利山美景

明報記者 周悅蜓

攝影 劉焌陶

是次介紹的ST. GEORGE'S MANSIONS現樓示範單位，為第2座12樓B室，實用面積1868方呎，屬3房雙套間隔。單位設計以銀色及米色等為主色調，附私人升降機大堂，私隱度十足。另外，單位亦採用雙扇大門設計，設計師在門口玄關位置，精心放置儲物櫃與植物盆栽，切合豪華風格。

私人升降機大堂 私隱度十足

客廳以橫廳設計，闊度達9米，面積估計逾540方呎；廳區外連特大露台，與巨型玻璃窗平行，從客廳到飯廳位置，都可飽覽九龍塘遼闊景致。此外，露台、客廳的巨型玻璃窗投入自然光線，加上單位裝修以淺色為主調，令客飯廳更分明、空間更闊落。另露台面積達128方呎，洋溢豪宅氣派，景色開揚；除可觀賞加多利山一帶景色外，更可遠觀獅子山、筆架山一帶連綿群山。

128呎特大露台顯豪宅氣派

單位設3間睡房，主人套房與客飯廳同座向，同樣可觀賞九龍塘遼闊景致。設計師特別在門口玄關位置放置儲物櫃，為住戶提供更充裕收納空間。至於主人套廁，以白灰色雲石為主調，配備浴缸、淋浴企缸，方便住戶靈活使用。另兩間睡房，1間為套房，均主打淺色色調設計，放置雙人牀後，可以三邊落牀，窗外可瀏覽九龍塘景色。

主要為德國品牌廚房家電

廚房以白色櫥櫃、配搭灰色雲石地板，屬傳統梗廚格局，兩旁設有工作枱面和櫥櫃；主要工作位置呈U形設計，為住戶提供更多工作空間，配備多種名牌電器配備，包括德國Gaggenau明火及電磁爐、暖碟抽屜、洗碗碟機、酒櫃、咖啡機；美國Sub-Zero雙門雪櫃、德國Miele洗衣機及乾衣機等。另外，主要工作位置亦有一扇門，分別可通往公用和私人升降機大堂。

住客會所方面，連園林總面積超過2.3萬方呎，主要設施包括休閒雅座、貴賓廳、宴會廳、燒烤區、兒童遊戲室，另有適合運動愛好者的戶外游泳池、健身室及瑜伽室等。

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